Detuvieron a dos mujeres por circular en una camioneta robada: les incautaron $400.000

Dos mujeres fueron detenidas luego de que la Policía detectara una camioneta robada con patente paraguaya durante un operativo realizado en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, en uno de los ingresos a Entre Ríos. El procedimiento permitió establecer que la Toyota SW4 tenía dominio argentino y un pedido de secuestro vigente desde el 30 de julio.

El operativo se realizó alrededor de las 21.15 de este miércoles, cuando efectivos que desarrollaban controles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 119, detuvieron la marcha de una Toyota SW4 negra que ingresaba a territorio entrerriano procedente del complejo Zárate-Brazo Largo.

En el vehículo viajaban dos mujeres mayores de edad, de nacionalidad paraguaya. La camioneta tenía colocada una chapa patente de Paraguay y, al momento del control, las ocupantes presentaron documentación correspondiente a ese país.

La verificación que despertó sospechas

Según informó la Policía, las mujeres exhibieron una cédula automotor de la República del Paraguay cuyo número de identificación coincidía con el dominio

colocado en la camioneta. La titularidad consignada correspondía a la mujer que viajaba como acompañante.

Los agentes profundizaron entonces las verificaciones y controlaron las numeraciones de chasis y motor de la Toyota SW4. Los datos fueron contrastados con los registros oficiales argentinos.

A partir de esa consulta, los policías determinaron que el rodado tenía asignado un dominio de la República Argentina y que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro vigente.

Secuestraron celulares y más de $400.000 (foto Policía de Entre Ríos)

La camioneta era buscada desde fines de julio

De acuerdo con la información policial, el pedido había sido emitido el 30 de julio de 2026 en el marco de una causa por supuesto hurto agravado.

La medida había sido solicitada por la División Comisaría Vecinal 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, la identificación mediante los números de chasis y motor permitió detectar que la patente colocada no se correspondía con la identidad registral argentina del vehículo.

Ante la situación, los efectivos del puesto caminero dieron intervención al fiscal auxiliar en turno de la Fiscalía de Villa Paranacito, Gastón Popelka, y a Natalia Céspedes, a cargo del Juzgado de Garantías Nº1 de Gualeguaychú.

Requisaron la camioneta y detuvieron a las ocupantes

Desde la Justicia se dispuso realizar una requisa exhaustiva del vehículo y también controles personales sobre las dos ocupantes.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró la Toyota SW4 y teléfonos celulares que quedaron incorporados a la investigación. Además, fueron incautados más de 400.000 pesos en efectivo.

Las dos mujeres, de 27 y 28 años, fueron detenidas por el supuesto delito de encubrimiento y quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Dos mujeres fueron detenidas (foto Policía de Entre Ríos)

Investigan la maniobra con documentación paraguaya

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar cómo llegó la camioneta hasta las mujeres y establecer las circunstancias en las que el vehículo terminó circulando con una chapa patente y documentación paraguayas.

El procedimiento fue presentado por la fuerza como la detección de una modalidad de camuflaje internacional vinculada con el robo de automóviles. No obstante, será la investigación judicial la que deberá establecer el origen de la documentación presentada y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

La Policía destacó que la detección se produjo en el marco de los operativos desplegados en los límites jurisdiccionales de Entre Ríos. El vehículo, los teléfonos y el dinero quedaron secuestrados, mientras las dos mujeres permanecieron a disposición de la Justicia.