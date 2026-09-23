Quini 6: 20 apostadores ganaron más de $18 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.200 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 20 con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.200 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 07-30-18-05-25-41. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.164.559.605.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 40-00-44-08-06-14. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.717.901.681.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 31-15-34-14-35-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 27-44-32-24-42-13. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $18.474.674.40. Uno es de Entre Ríos. El resto se repartió en Buenos Aires (6), Santa Fe (1), Neuquén (2), Chubut (1), San Luis (1), Córdoba (1), Salta (1), Chaco (1), Capital Federal (1), Mendoza (2) y Corrientes (2).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 498 ganadores y cada uno percibirá $401.606,43. Elonce.com