El paranaense Nelson Salinas ganó la medalla de plata con Argentina en los ODESUR 2026

El paranaense Nelson Salinas ganó la medalla de plata en los ODESUR 2026 junto a la Selección Argentina de tiro con arco. El deportista paranaense integró el equipo masculino de arco compuesto junto a Iván Nikolajuk y Lucas Garcés, que terminó en el segundo lugar del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 luego de disputar una ajustada definición ante Colombia.

(TyC Sports)

El equipo argentino cayó por apenas tres puntos en la final. Colombia se impuso por 231 a 228, por lo que se quedó con el primer puesto, mientras que el conjunto nacional subió al segundo escalón del podio y sumó una nueva medalla para la delegación argentina.

Tras conseguir la presea, Salinas envió un saludo a Paraná mediante un video y agradeció especialmente el acompañamiento recibido durante la competencia. "Un agradecimiento para la gente de Paraná, en especial para mi familia que me hace el aguante. Gracias por estar acá", expresó el arquero.

Una final definida por apenas tres puntos

La definición confirmó la paridad entre ambos seleccionados. Después de avanzar durante las diferentes instancias de la competencia, Argentina llegó al enfrentamiento decisivo y terminó a solo tres unidades de Colombia, con un marcador final de 231-228.

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"Estamos muy contentos porque logramos la plata, que fue muy complicado llegar a esta instancia, y nos alegra este logro", manifestó Salinas después de subir al podio. En la previa de la final, el paranaense ya había destacado las dificultades que debieron superar, entre ellas el fuerte viento que condicionó parte de la competencia.

La jornada dejó además otro resultado destacado para la delegación nacional: más temprano, el equipo femenino argentino de tiro con arco también había conseguido la medalla de plata, completando una actuación relevante para el país en las pruebas por equipos.