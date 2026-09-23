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Sociedad Posibles entregas de bebés entre 1968 y 1980

Imputaron a partera de 88 años por alterar la identidad de una mujer nacida en 1970 e investigan otros cinco casos

La Fiscalía de Rosario le atribuyó haber confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos. También investiga denuncias de otras cinco personas que aseguran que les suprimieron la identidad y analiza posibles entregas de recién nacidos a cambio de dinero.

23 de Septiembre de 2026
La mujer se desempeñó como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.
La mujer se desempeñó como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.

La Fiscalía de Rosario le atribuyó haber confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos. También investiga denuncias de otras cinco personas que aseguran que les suprimieron la identidad y analiza posibles entregas de recién nacidos a cambio de dinero.

Una partera de 88 años que trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario fue imputada por la presunta supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970 y por falsedad ideológica de instrumento público. La fiscal federal Soledad García le atribuyó haber confeccionado un certificado de nacimiento que identificaba como padres biológicos de la niña a dos personas que, según la investigación, no lo eran. La acusación fue presentada ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 15 de abril de 2026, publicó La Nación. La mujer que figura en aquel certificado había tenido dudas durante años sobre su origen. En 2012 solicitó un análisis de ADN con quien aparecía como su madre en la partida de nacimiento; el resultado determinó que no existía vínculo biológico entre ambas.

Según relató la denunciante, sus padres de crianza le habrían pagado dinero a la partera para recibirla. La Fiscalía sostuvo que se incorporaron datos falsos al certificado para inscribirla como hija biológica de esa pareja.

 

Investigan otras cinco denuncias

 

La pesquisa también abarca las denuncias de otras cinco personas que afirman tener su identidad suprimida. La fiscal planteó que las posibles entregas de recién nacidos habrían ocurrido entre 1968 y 1980, cuando la imputada trabajaba en el área de maternidad del hospital.

Entre los casos investigados figura el de una mujer criada como hija de la propia partera. Para determinar si existe un vínculo biológico entre ambas, el juez autorizó una extracción compulsiva de ADN de la imputada.

Durante la audiencia, la defensa planteó que la acción penal había prescripto. El magistrado rechazó el pedido y tuvo por formalizada la investigación. También dispuso que la mujer se presentara cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, entregara su pasaporte, no saliera del país ni se contactara con las víctimas, e informara cualquier cambio de domicilio.

 

Un canal para aportar información

 

La Unidad Fiscal Rosario habilitó el correo atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para recibir información vinculada con los hechos investigados y asistir a posibles víctimas.

Temas:

Rosario partera identidad recién nacidos investigación judicial
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