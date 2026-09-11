“Mi hija durmió en la calle”: el relato de una madre que descubrió 46 años después que le habían cambiado a su beba

"Mi propia hija durmió en la calle”, expresó Nicole al relatar las situaciones de extrema vulnerabilidad que atravesó su hija biológica después de haber sido intercambiada con otra bebé al nacer. Tras conocer la verdad, la mujer contó el dolor que sintió al comparar las realidades en las que crecieron ambas niñas.

Nicole tenía 22 años cuando dio a luz a su cuarta hija, en 1977, en la Maternidad Provincial de San Vicente, en Córdoba. Desde el momento en que recibió a la recién nacida tuvo la sensación de que algo no estaba bien, aunque durante décadas no pudo comprobarlo.

La confirmación llegó mediante un estudio de ADN impulsado por la mujer que había criado como hija. La prueba descartó el vínculo biológico y permitió comenzar la búsqueda de la niña que Nicole había dado a luz.

“Desde el primer momento sentí un rechazo”

Al recordar aquella jornada en la maternidad, Nicole explicó que permaneció varias horas sin ver a su bebé. Según le comunicaron entonces, la recién nacida había sido trasladada a una incubadora.

Tiempo después, una enfermera se acercó y le entregó una niña. A pesar de que la llevó a su casa y la crió como una hija, Nicole aseguró que inmediatamente sintió una reacción que nunca pudo explicar.

“Desde el primer momento que me la dieron, yo sentí como un rechazo”, recordó en diálogo con El Doce. Esa sensación la acompañó durante décadas y también fue comentada dentro de su familia.

Al recordar aquella jornada en la maternidad, Nicole explicó que permaneció varias horas sin ver a su bebé. “Yo sabía que no era mi hija”, sostuvo en declaraciones a Canal 10.

Su marido murió sin conocer la verdad

Nicole sostuvo sus dudas durante años, pero no contó con herramientas que le permitieran demostrar que se había producido un intercambio. Su esposo murió antes de conocer el resultado de las pruebas genéticas.

El estudio de ADN confirmó que Nicole y la mujer que había criado no eran madre e hija biológicas. A partir de ese momento comenzó un complejo proceso para reconstruir lo ocurrido y localizar a su hija de nacimiento.

La investigación indicó que las dos recién nacidas habrían sido intercambiadas accidentalmente en la maternidad. No se encontraron elementos que vincularan el caso con la última dictadura cívico-militar ni con bebés nacidos en cautiverio.

Dos infancias completamente diferentes

Uno de los aspectos más dolorosos para Nicole surgió cuando conoció las condiciones en las que había vivido su hija biológica. La mujer atravesó carencias y situaciones de extrema vulnerabilidad, e incluso llegó a dormir en la calle.

Nicole contrastó esa historia con la vida de la joven que había criado. Aunque el ADN confirmó que no compartían un vínculo biológico, la definió como su “hija de corazón” y destacó que siempre tuvo un hogar y alimentos.

“Mi hija de corazón nunca tuvo falta de alimentos y durmió en su casa. En cambio, mi propia hija anduvo durmiendo en la calle”, manifestó entre lágrimas.

El abrazo que confirmó lo que sentía

El esperado encuentro entre Nicole y su hija biológica se produjo después de décadas de incertidumbre. La mujer contó que ambas se recibieron con afecto y se fundieron en un abrazo que sintió como una confirmación inmediata de su vínculo.

“Me recibió con mucho amor. Fue un abrazo muy grande que yo sentí que era mi hija”, relató al recordar ese momento.

Su hija biológica había creído durante años que sus verdaderos padres estaban muertos. El encuentro le permitió descubrir que su madre estaba viva y que había conservado sus sospechas desde el día del nacimiento.

Una historia que también atravesó a la hija que crió

El proceso tuvo un fuerte impacto emocional para las tres mujeres. La joven criada por Nicole descubrió que la persona a quien reconoció como su madre durante toda su vida no era su progenitora biológica.

Pese a la revelación, el vínculo afectivo construido durante décadas se mantuvo. Nicole continuó reconociéndola como su hija de corazón, mientras comenzó a construir una relación con la mujer que había dado a luz.

El abogado Fernando Rodríguez Mendoza explicó que todas atravesaron una situación emocional compleja, marcada por la reconstrucción de sus identidades y por las preguntas que todavía permanecían sin respuesta.

“Encontré a mi hija”

La provincia de Córdoba recibió una condena judicial por lo ocurrido, aunque la sentencia todavía no quedó firme. Si el fallo se confirma, deberán modificarse las partidas de nacimiento para reconocer las identidades biológicas.

Más allá del proceso judicial, Nicole destacó el alivio que significó haber encontrado a su hija. La confirmación terminó con una búsqueda que había comenzado, al menos emocionalmente, en aquella habitación de la maternidad.

“Ahora Dios me puede llevar tranquila, encontré a mi hija”, concluyó Nicole después del reencuentro.