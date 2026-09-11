Muerte del pasajero al bajar del colectivo: el chofer acordó tres años de prisión condicional

La muerte del pasajero al bajar del colectivo tuvo este viernes un avance judicial: Nicolás Hernández, chofer de la empresa San José, acordó una pena de tres años de prisión condicional por el fallecimiento del jubilado Ricardo Centurión, quien cayó cuando descendía de la unidad y posteriormente murió debido a las graves lesiones sufridas.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por la fiscal Paola Farinó, el abogado defensor Claudio Berón y los querellantes Pedro Fontanetto y Pablo Palomeque ante el juez Juan Malvasio. El magistrado deberá analizarlo y resolver su homologación en los próximos días.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 12 de enero de 2026, en calle España, entre Pellegrini e Italia. Centurión era el último pasajero en descender: había colocado un pie sobre la calle cuando el conductor inició la marcha antes de que terminara de bajar. El jubilado cayó al asfalto y fue alcanzado por las ruedas del colectivo.

(Imagen: Mauricio Anttematten).

Las pruebas incorporadas a la causa

Centurión fue trasladado de urgencia al hospital San Martín, donde ingresó con múltiples fracturas y un grave hemoneumotórax. Las lesiones provocaron su fallecimiento horas después. Hernández, de 40 años, quedó inicialmente bajo arresto domiciliario.

Durante la investigación, los análisis de sangre y orina realizados al conductor confirmaron un resultado positivo para cocaína. La querella sostuvo que el consumo de esa sustancia podía provocar un estado de euforia, excitación y una falsa sensación de control.

También se incorporó el rastreo satelital por GPS del colectivo, que determinó que la unidad de Transportes San José llevaba un retraso en su cronograma. Ese elemento fue considerado dentro de la investigación sobre las circunstancias previas al episodio.

Cámaras y testimonios

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el colectivo pasó sobre el cuerpo de Centurión y la posterior reacción de peatones que acudieron para auxiliarlo. Además, fueron secuestradas las prendas que utilizaba la víctima.

(Imagen: Mauricio Anttematten).

El análisis de esas prendas fue cotejado con las lesiones descriptas durante la autopsia y con los rastros de sangre encontrados en los neumáticos de la unidad, elementos que también quedaron incorporados al expediente.

Por otra parte, la Fiscalía solicitó información a Nación Servicios sobre las tarjetas SUBE utilizadas en el colectivo para identificar a quienes viajaban en ese momento.

Un testimonio clave y el reclamo de la familia

Uno de los pasajeros identificados declaró que escuchó cuando otra persona le gritó al chofer que frenara porque todavía había alguien descendiendo del colectivo.

Durante la investigación, la querella había solicitado modificar la imputación inicial de homicidio culposo por una calificación más grave. Los hijos de Centurión también reclamaron justicia y responsabilidades por la muerte de su padre, publicó Uno.

Finalmente, las partes alcanzaron el acuerdo presentado este viernes. En caso de ser homologado por el juez Malvasio, Hernández recibirá una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplirla en una unidad penal.