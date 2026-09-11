Vestigios del Mar Paranaense: confirmaron que los fósiles hallados pertenecen a la “Formación Paraná”

Fósiles marinos de unos nueve millones de años fueron hallados por un vecino durante tareas de nivelación de un terreno en el barrio Mosconi III de Paraná. Graciela Ibargoyen, responsable del Registro Provincial de Yacimientos Paleontológicos, explicó a Elonce que la pieza contiene restos de invertebrados correspondientes a la Formación Paraná y que será entregada al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Profesor Antonio Serrano".

Fósiles de invertebrados hallados en Paraná (foto Elonce)

La especialista indicó que en la roca podían distinguirse bivalvos conocidos comúnmente como “cucharitas de agua”, además de posibles restos de ostras y ejemplares de la familia de los pectínidos. De hecho, mencionó que una de las formas visibles era semejante a la concha utilizada como símbolo por una conocida empresa de combustibles.

“Estamos hablando de fósiles de invertebrados. Son cucharitas de agua, bivalvos marinos, porque corresponden a una época en la que existía el Mar Paranaense donde estamos nosotros”, señaló Ibargoyen. Ese antiguo ambiente también recibió la denominación de Mar Entrerriense en parte de la literatura especializada.

Una pieza de la Formación Paraná

La responsable del registro estimó que los restos tenían aproximadamente nueve millones de años, aunque aclaró que todavía no podía establecerse si la roca procedía exactamente del lugar donde fue encontrada. El material pudo haber llegado hasta el barrio junto con tierra transportada para nivelar el terreno.

“No tengo certeza de si la roca estaba exactamente en ese lugar o si vino por arrastre o en los volquetes. Puede haber llegado con otro material y luego haber sido desparramada, pero evidentemente es de la Formación Paraná”, explicó.

Fósiles de invertebrados hallados en Paraná (foto Elonce)

Cabe aclarar que durante el Mioceno Medio en el sur de América del Sur se desarrolló una transgresión marina conocida como "mar Entrerriense o Paranense" que cubrió gran parte de la actual llanura Chaco-pampeana e incluso el área patagónica. Los sedimentos depositados por ésta, tanto en el ámbito mesopotámico como pampásico, se conocen con el nombre de Formación Paraná.

Los afloramientos de la Formación Paraná en la provincia de Entre Ríos se registran en una gran área que va desde la margen derecha del río Nogoyá hasta las inmediaciones de la desembocadura del río Feliciano.

Fósiles de invertebrados hallados en Paraná (foto Elonce)

Según el relato del vecino, identificado como José Luis, el hallazgo ocurrió mientras recorría una zona que visitaba con frecuencia. Primero observó una conchilla que le llamó la atención y, al intentar tomarla, descubrió que formaba parte de una roca con numerosos restos agrupados en el sedimento.

El material será entregado al museo

Ibargoyen se comunicó con el vecino y le explicó que los fósiles están protegidos por la legislación nacional y provincial. También le indicó que podía conservar la pieza dentro de una colección personal siempre que fuera registrada, pero el hombre decidió entregarla al Museo Serrano.

La pieza ingresará acompañada por una etiqueta con el nombre de su colector, la fecha y la ubicación exacta del hallazgo. Esa información permitirá mantener registrado el contexto en el que apareció y facilitará su posterior estudio.

Analizarán los fósiles de invertebrados hallados en Paraná

“Por lo que vi en las fotos, es una pieza muy linda. A veces no solamente está lo que se observa a simple vista, sino que puede estar acompañada por algún coral u otro invertebrado más imperceptible para el ojo común”, explicó la especialista.

Cómo actuar ante el hallazgo de fósiles

Ibargoyen recomendó que cualquier persona que encuentre un posible fósil tome fotografías y se comunique con el Museo Serrano. Si el material permanece enterrado o adherido firmemente a una roca, no debe intentarse su extracción porque esa tarea debe realizarla personal especializado para evitar daños o la pérdida de información.

En cambio, si la pieza está suelta y corre riesgo de desaparecer por la acción del agua o de ser retirada por otra persona, puede ser resguardada hasta recibir indicaciones. El material deberá registrarse debido a que forma parte del patrimonio paleontológico y pertenece a la comunidad.

La especialista señaló que todavía no se sabía si había más piezas en el sector de Mosconi III. La posibilidad dependerá de si los fósiles pertenecían originalmente al terreno o si llegaron junto con el material utilizado durante las tareas de nivelación.

Fósiles conservados en el Museo Serrano

El Museo Serrano cuenta con una vitrina dedicada a restos semejantes, entre ellos grandes ostras encontradas habitualmente en sectores del Parque Urquiza y otros invertebrados vinculados con el antiguo ambiente marino de la región.

Muestra de invertebrados en Museo Serrano (foto Elonce)

Entre las piezas conservadas se encuentra un ejemplar de gran tamaño recolectado por el propio Antonio Serrano en la zona de Puerto Viejo. Los visitantes pueden observar allí distintos testimonios paleontológicos de la presencia del Mar Paranaense.

Ibargoyen también anticipó que en noviembre se realizarán por primera vez en Entre Ríos las Jornadas Argentinas de Mastozoología. La actividad tendrá lugar en el Centro Provincial de Convenciones y reunirá a especialistas dedicados al estudio de los mamíferos.