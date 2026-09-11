Boca recibe a Central Córdoba con mayoría de suplentes: horario, TV y formaciones

Boca recibirá este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.30 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez y contará con transmisión de ESPN Premium.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega después de vencer 1-0 a San Pablo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con la revancha prevista para el martes en Brasil, el entrenador decidió administrar cargas y presentará una formación con numerosos cambios.

El calendario también condiciona la planificación del Xeneize, que posteriormente deberá visitar a San Lorenzo y mantiene en agenda un posible cruce con Racing por Copa Argentina, siempre que no prospere el reclamo presentado por Vélez ante la AFA.

Los cambios que prepara Arruabarrena

Una de las modificaciones estará en el arco. Leandro Brey será titular debido a la ausencia de Álvaro Montero, quien viajó a Colombia tras el fallecimiento de su abuela y quedó descartado para el compromiso de este viernes.

La defensa de Boca estaría integrada por Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas. En el mediocampo, Camilo Rey Domenech será baja por lesión, por lo que Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios aparecen como los elegidos.

En ataque, Arruabarrena apostaría por Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. De confirmarse ese equipo, el Xeneize presentará una estructura similar a la utilizada recientemente frente a Gimnasia de Mendoza.

Cómo llega Central Córdoba

Central Córdoba afrontará el encuentro después de una racha de cuatro partidos consecutivos sin victorias. El conjunto santiagueño se encuentra anteúltimo en la Zona A con siete puntos y necesita sumar para mejorar su posición en el campeonato.

Sebastián Domínguez tendría previsto formar con Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera y Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira.

El último antecedente entre ambos se produjo en mayo, en el estadio Madre de Ciudades, por una fecha pendiente del Torneo Apertura. Aquella noche, Boca se impuso con goles de Alan Velasco y Milton Giménez, mientras que Michael Santos convirtió para el conjunto local.

Horario y TV para Boca-Central Córdoba

El partido comenzará a las 21.30 de este viernes 11 de septiembre en La Bombonera. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium para quienes cuenten con el correspondiente paquete de fútbol.

Yael Falcón Pérez será el árbitro principal, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR. El encuentro representa para el Xeneize una oportunidad de sumar en el Clausura sin utilizar desde el comienzo a buena parte de los futbolistas que afrontaron el duelo internacional.

Con la revancha ante San Pablo cada vez más cerca, Boca intentará equilibrar ambos frentes y recuperar terreno en el torneo local. Arruabarrena recurrirá a la rotación para recibir a Central Córdoba, antes de viajar a Brasil para definir su continuidad en la Copa Sudamericana.