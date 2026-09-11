Juegos Suramericanos: dispondrán 60.000 preservativos para más de 4.000 deportistas

Los Juegos Suramericanos comenzarán este sábado 12 de septiembre en la provincia de Santa Fe y, además del despliegue deportivo, la organización preparó diferentes medidas vinculadas con el cuidado de la salud de los participantes. Entre ellas se dispuso la distribución de unos 60.000 preservativos en las villas que alojarán a las delegaciones.

La competencia se desarrollará hasta el 26 de septiembre y reunirá a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países. De acuerdo con las cifras informadas, la cantidad de profilácticos disponibles representa un promedio cercano a 15 unidades por deportista durante toda la estadía.

La distribución se realizará en las villas deportivas instaladas en Rosario, Santa Fe y Rafaela, las tres ciudades que funcionarán como sedes del evento. La medida forma parte de las acciones preventivas de salud previstas para quienes participen del certamen continental.

Por qué repartirán preservativos entre los atletas

Desde la organización explicaron que la disponibilidad de preservativos tiene como principal objetivo contribuir a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), una política que también se implementa habitualmente en otras competencias deportivas internacionales.

La entrega no implica una asignación individual obligatoria de 15 unidades para cada participante, sino que surge del promedio entre las 60.000 unidades previstas y la cantidad aproximada de deportistas que estarán alojados durante los Juegos Suramericanos.

Una vez finalizada la competencia, los profilácticos que no hayan sido utilizados no serán descartados. Según se informó, el remanente será incorporado al sistema sanitario de la provincia de Santa Fe para su posterior distribución.

Más de 4.000 deportistas de 15 países

Los Juegos Suramericanos son organizados cada cuatro años por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y constituyen uno de los principales eventos multidisciplinarios de la región.

La edición 2026 tendrá una particularidad: por primera vez dentro de este esquema organizativo, las actividades estarán distribuidas entre tres ciudades santafesinas. Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán tanto competencias como delegaciones durante las dos semanas de actividad.

En total se disputarán 43 deportes y alrededor de 60 disciplinas. Para recibir el evento se realizaron intervenciones en infraestructura deportiva y se acondicionaron diferentes escenarios destinados a entrenamientos, competencias y alojamiento.

La competencia comienza este sábado

La actividad oficial se extenderá desde este sábado 12 hasta el sábado 26 de septiembre. Durante ese período, miles de atletas permanecerán en las villas y circularán entre los distintos escenarios preparados para cada disciplina.

Dentro de ese operativo, los preservativos formarán parte del esquema sanitario disponible para las delegaciones, junto con otros servicios destinados al cuidado y atención de los participantes durante su permanencia en Santa Fe.

Con 60.000 unidades previstas, la organización de los Juegos Suramericanos busca garantizar el acceso gratuito a elementos de prevención durante las dos semanas de competencia. Los ejemplares que permanezcan sin utilizar al cierre del evento pasarán a formar parte del sistema público de salud santafesino.