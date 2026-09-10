La Selección argentina confirmó sus 18 convocados para los Juegos Suramericanos que se disputarán en la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre. El plantel masculino Sub 19 será dirigido por Diego Placente.

La lista reunió a jugadores de clubes argentinos y dos futbolistas nacidos en España que se desempeñan en importantes instituciones europeas. Los elegidos representarán al país en la decimotercera edición de la competencia continental.

Entre los nombres más destacados apareció Ian Subiabre, delantero cuyo pase pertenece a River Plate y que se encontraba a préstamo en Tigre. El atacante será una de las principales cartas ofensivas del conjunto nacional.

Los jugadores con experiencia en Primera

La convocatoria también incluyó a Facundo Jainikoski, atacante de Argentinos Juniors que acumuló 23 partidos en la Primera División y convirtió un gol con la camiseta del conjunto de La Paternal.

Otro futbolista con experiencia en la máxima categoría es Ramiro Tullián. El mediocampista de Belgrano sumó minutos en el equipo principal y ya logró marcar un tanto como profesional.

Además, fue convocado Matías Satas, lateral izquierdo que recientemente tuvo su debut en la Primera de Boca Juniors. Su presencia amplió las alternativas defensivas para el entrenador argentino.

Dos convocados procedentes de Europa

Diego Placente incorporó a dos defensores nacidos en España y pertenecientes a clubes europeos. Nicolás Marcipar llegó desde las divisiones formativas del Barcelona, mientras que Bruno Galassi se desempeña en Lazio de Italia.

Ambos centrales se sumaron a una defensa integrada también por Fernando Closter, de Independiente, y los laterales Santiago Silveira, de Argentinos Juniors, y Joaquín Salas, de Talleres.

Para el arco, Placente eligió a Demian Talavera, de San Lorenzo, y Máximo Leguizamón, de Tigre. Los dos contaban con experiencia en Reserva, mientras que Leguizamón también había integrado el banco de suplentes del plantel profesional.

La lista completa de la Selección argentina

Arqueros:

Demian Talavera (San Lorenzo). Máximo Leguizamón (Tigre).

Defensores:

Santiago Silveira (Argentinos Juniors). Fernando Closter (Independiente). Nicolás Marcipar (Barcelona de España). Bruno Galassi (Lazio de Italia). Matías Satas (Boca Juniors). Joaquín Salas (Talleres).

Mediocampistas:

Thiago Pérez (Huracán). Santiago Espíndola (River Plate). Facundo Carrizo (Argentinos Juniors). Uriel Ojeda (San Lorenzo). Leandro Olima (Atlético Tucumán). Ramiro Tullián (Belgrano).

Delanteros:

Ian Subiabre (Tigre). Felipe Esquivel (River Plate). Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata). Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors).

El recorrido de Diego Placente

Placente trabaja en las selecciones juveniles argentinas desde 2017 y estuvo al frente de diferentes categorías. Durante 2025 dirigió al representativo nacional en los mundiales Sub 17 y Sub 20.

En la Copa del Mundo Sub 17, Argentina alcanzó los dieciseisavos de final. En el Mundial Sub 20, en tanto, el equipo conducido por el exdefensor llegó hasta la final.

Los Juegos Suramericanos reunirán a aproximadamente 7.000 deportistas de 15 países. El programa comprenderá cerca de 60 disciplinas y tendrá actividades en Rosario, Santa Fe y Rafaela entre el 12 y el 26 de septiembre. Datos generales de Santa Fe 2026.

Será la tercera ocasión en la que Argentina organizará los Juegos Suramericanos. La competencia tendrá además pruebas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de 2027.