Se tatuó la carta completa, con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección

REDACCIÓN ELONCE
Un fan se tatuó la carta de Lionel Messi por su retiro de la Selección Argentina. Reprodujo en su pierna las tres páginas manuscritas por el capitán y hasta incluyó la lapicera que aparecía en la publicación original.
Un fan se tatuó la carta de Lionel Messi por su retiro de la Selección Argentina y convirtió el mensaje manuscrito del capitán en un particular homenaje que llevó a su propia piel.
Se trata de Francisco Ladogana, entrenador argentino de Xinabajul Huehue de Guatemala, quien decidió reproducir las tres páginas escritas por Messi. El tatuaje ocupó gran parte de su muslo y respetó incluso la caligrafía del futbolista.
Además, incorporó al diseño la lapicera de Harry Potter que aparecía sobre los papeles en la publicación del “10”. Ladogana mostró posteriormente el resultado a través de sus redes sociales.
El mensaje que sumó al homenaje
El entrenador agregó una dedicatoria personal: “Quisiera no decirte adiós. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Gracias eternas Lionel Andrés Messi. 21-07-2026”.
El tatuaje reprodujo el texto completo con el que el capitán había comunicado su decisión de dejar el seleccionado argentino después de una extensa trayectoria con la camiseta albiceleste.
De esta manera, Ladogana transformó la carta de despedida en un recuerdo permanente y su particular homenaje llamó la atención en las redes sociales por las dimensiones y el nivel de detalle del tatuaje.