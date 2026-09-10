Emotivos testimonios en la misa en honor a San Carlo Acutis en Paraná: “Es una gran bendición para todos”

Fieles recibieron las reliquias de San Carlo Acutis tras una caravana que unió las parroquias San Agustín y Santo Domingo Savio, en Paraná. La celebración continuó con una misa y una bendición destinada a las personas que se acercaron al templo durante la mañana de este jueves.

Vecinos, integrantes de la comunidad parroquial y representantes de instituciones educativas participaron de las actividades. Una de las reliquias permaneció en la capital entrerriana y tendrá carácter itinerante, por lo que podrá ser trasladada a otras iglesias que soliciten recibirla.

Luego de la ceremonia, Elonce dialogó con los fieles que participaron del encuentro. Los testimonios estuvieron vinculados con la figura del santo, su uso de las herramientas digitales para transmitir la fe y su identificación con los jóvenes.

La recepción en Santo Domingo Savio

Gladys, integrante de la comunidad de Santo Domingo Savio, consideró que la llegada de las reliquias representó un acontecimiento para la parroquia. “Esto es una gran bendición para todos nosotros. Para todo el que quiera acercarse a Jesús, que mire a Carlo”, expresó.

Ariel, vecino del barrio y colaborador de la comunidad, destacó la manera en que Acutis utilizó internet para difundir contenidos religiosos. “Él transmite y llega con sus bendiciones a través de la red, en un mundo en el que estamos muy atados al celular”, explicó.

El hombre sostuvo que la historia del joven lo había acercado al servicio comunitario y al trabajo relacionado con el establecimiento educativo que llevaba su nombre. “Me ha llamado al servicio. Trabajo para la comunidad y para su complejo, y siento el llamado y la conexión con él”, relató.

Una celebración compartida

El encuentro también contó con la participación del obispo ortodoxo Aníbal, quien acompañó la ceremonia desarrollada por la Iglesia católica. “Es una alegría compartir con la Iglesia Romana la llegada de esta reliquia. Que Dios bendiga a toda la comunidad”, manifestó.

Silvina contó que había visitado Asís durante el año jubilar de San Francisco y que allí había intentado acercarse a la figura de Acutis. “Quise ir a verlo y él me vino a visitar acá. Más bendecida no puedo estar”, señaló durante la celebración.

La mujer también relacionó la actividad del santo en internet con su experiencia de trabajo junto a adolescentes. “Los chicos necesitan que las redes estén bien guiadas. Él dijo que la Eucaristía era la autopista al cielo”, recordó.

Los pedidos de las familias

María Esther se acercó desde la zona del kilómetro 4½ para participar de la bendición. La mujer contó que había perdido a su hijo diez años atrás y que llevó su pedido por sus nietos. “Vine para que cuide a mis nietos. Algo me atrae y les llevo esta bendición”, expresó.

Otra integrante de la parroquia, Graciela, señaló que la devoción estaba relacionada con la identificación de Carlo Acutis con las nuevas generaciones. “Es el santo que protege a nuestros jóvenes, que tanto lo necesitan en esta actualidad”, indicó.

Los asistentes recibieron la bendición con las reliquias una vez terminada la misa. La jornada continuó dentro del templo con la participación de las familias, los alumnos y los miembros de las comunidades parroquiales.

El testimonio de Mirta Sotier

Mirta Sotier, referente de Asociación Civil Oncológica Infantil "Arco Iris", también participó de la ceremonia y recordó la historia de su hijo, quien murió antes de cumplir los 15 años después de atravesar una enfermedad. La mujer vinculó su experiencia con la vida de Acutis, fallecido a la misma edad.

“Me toca muy fuerte porque mi hijo se fue antes de cumplir 15 años. Cuando le preguntaba si le dolía o si tenía ganas de enojarse con Dios, me decía: ‘No, hay otros que sufren más que yo’”, relató.

Sotier sostuvo que la historia de Carlo Acutis le había generado una identificación particular. “Que haya jóvenes que hayan entregado su vida para tratar de mejorar un poquito el mundo da muchas esperanzas”, concluyó.

Una de las reliquias quedó resguardada en Santo Domingo Savio; durante el primer mes serán ubicadas junto al altar para facilitar el acceso de quienes deseen acercarse.

La parroquia permanecerá abierto de 8 a 13 y de 16 a 21; se informó que solo cerrará durante la siesta como una medida de seguridad vinculada con el robo sufrido anteriormente.

Según se informó durante la actividad, posteriormente, la reliquia de San Carlo Acutis recorrerá distintas parroquias para que otras comunidades puedan organizar celebraciones, momentos de oración y bendiciones.