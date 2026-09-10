Llegan a Paraná las reliquias de Carlo Acutis: habrá una caravana y dos misas

Las reliquias de Carlo Acutis llegan este jueves a Paraná y serán trasladadas en caravana desde la parroquia San Agustín hasta Santo Domingo Savio. La recepción incluye una misa concelebrada, la participación de estudiantes y la presencia de fieles provenientes de distintos puntos de la diócesis.

El sacerdote Walter Minigutti explicó a Elonce que las reliquias llegan acompañadas por una delegación de la diócesis de Chascomús y por representantes de la diócesis de Morón. Una de las piezas, vinculada con la tela que cubrió el cuerpo del santo, quedará de manera permanente en Santo Domingo Savio y podrá visitar posteriormente otras comunidades.

La jornada tiene un significado particular para la parroquia porque las reliquias que poseía anteriormente habían sido robadas y luego recuperadas en condiciones que impidieron conservarlas. Por ese antecedente, la comunidad eligió para la recepción el lema “Carlo vuelve a casa”.

Una caravana desde San Agustín

La agenda comienza a las 9 con la salida de una caravana desde la parroquia San Agustín. Participan sacerdotes, integrantes de grupos vinculados con Carlo Acutis y personas que acompañan el recorrido hasta Santo Domingo Savio.

“Llegan estas reliquias que tanto queremos, acompañadas por una imagen que contiene la tela que cubrió el cuerpo de Carlo Acutis. Quedarán en nuestra parroquia, pero tendrán un carácter misionero para visitar a todas las comunidades”, explicó Minigutti.

La comitiva es recibida por la Banda de la Policía de Entre Ríos. También participan miembros del grupo de Santo Domingo Savio y estudiantes del primer año del Instituto Carlo Acutis.

Después de la recepción está prevista la celebración de una misa concelebrada con la participación de sacerdotes, estudiantes, vecinos y devotos llegados desde otras localidades. “Compartiremos la Santa Misa con todos los fieles y devotos que se sumen desde diferentes lugares de la diócesis”, anticipó el sacerdote.

La programación también incluye sorteos de libros, rosarios y pequeñas imágenes de Carlo Acutis, preparados por la delegación proveniente de Chascomús.

Una entrega para los estudiantes

Los alumnos de primer año del Instituto Carlo Acutis tendrán una participación específica durante la jornada. Los estudiantes recibirán rosarios relacionados con el proceso de canonización del joven italiano.

Según explicó Minigutti, esos rosarios fueron bendecidos por el sacerdote Mauro Carlorosi, quien participó como postulador en la causa de canonización y mantuvo contacto con Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis.

“Vamos a compartir una foto y entregarles rosarios a los chicos. Será un momento simbólico porque ellos integran el primer año de la escuela que lleva su nombre”, expresó.

La bendición con las reliquias

La celebración concluirá con una bendición destinada a las personas que se acercaron con pedidos relacionados con la salud, el trabajo o diferentes situaciones familiares.

“Muchos pedirán por un trabajo, por una persona enferma o por alguna situación difícil en la familia. Es importante tener santos que sentimos cercanos y que nos acompañan”, señaló Minigutti.

Llegan a Paraná las reliquias de Carlo Acutis: habrá una caravana y dos misas

La parroquia informó que la imagen y la reliquia permanecerán en el templo. Durante el primer mes serán ubicadas junto al altar para facilitar el acceso de quienes deseen acercarse.

Los horarios para visitar el templo

Santo Domingo Savio permanecerá abierto de 8 a 13 y de 16 a 21. La iglesia solamente cerrará durante la siesta como una medida de seguridad vinculada con el robo sufrido anteriormente.

“La imagen quedará en la iglesia para que todos puedan venerarla y pedir una gracia. Durante el primer mes estará al lado del altar”, confirmó el sacerdote.

Minigutti aclaró que quienes no pudieron participar de la recepción debido al horario laboral tendrán la posibilidad de visitar las reliquias durante los próximos días.

Las misas programadas

Además de la celebración de las 10, este jueves se realizará otra misa a las 19. La parroquia mantendrá posteriormente su celebración diaria en ese mismo horario.

Los domingos habrá misas a las 8.30, 11, 17 y 19. La ceremonia de las 11 continuará con su transmisión televisiva habitual.

“Tenemos varios horarios para que la gente pueda acercarse y venerar a este santo, patrono de la informática y de la tecnología”, indicó Minigutti.

El instituto que lleva su nombre

La parroquia Santo Domingo Savio puso en funcionamiento durante este año el primer curso del Instituto Carlo Acutis. Las clases se desarrollaron provisoriamente en los salones parroquiales mientras avanzó la construcción del edificio.

“La escuela funciona en espacios prestados de la parroquia y ya comenzamos la platea del secundario. Después avanzaremos con la mampostería y el techo”, detalló el sacerdote.

Minigutti explicó que la obra se sostuvo mediante aportes y actividades comunitarias. La llegada de las reliquias coincidió con el primer año de funcionamiento de la institución.

El vínculo con Santo Domingo Savio

El sacerdote también estableció un vínculo entre Carlo Acutis y Santo Domingo Savio, patrono de la parroquia. Ambos murieron durante su adolescencia y fueron reconocidos por la Iglesia católica.

“Santo Domingo Savio tenía la edad de Carlo cuando se fue al cielo, a los 15 años. Para nosotros, que las reliquias lleguen a esta parroquia tiene un significado especial”, expresó.

Carlo Acutis fue reconocido por utilizar internet para difundir contenidos relacionados con la fe católica y la Eucaristía. Por esa actividad fue denominado “influencer de Dios” y considerado referente de quienes evangelizan mediante herramientas digitales.

La transmisión de las celebraciones

Finalmente, Minigutti valoró la transmisión televisiva de la misa dominical a través de la señal de Elonce porque permite que personas mayores, enfermas o residentes en otras localidades participaran desde sus hogares.

“Hay gente que no puede venir por la edad o porque está enferma y prepara un altar en su casa con agua bendita y fotos de sus seres queridos. Después nos escriben y nos dicen que estuvieron mirando la misa por Elonce”, relató.

El sacerdote mencionó mensajes recibidos desde localidades entrerrianas como San Jaime de la Frontera y Feliciano. La comunidad continuará difundiendo las actividades relacionadas con las reliquias y sus futuros recorridos por otras parroquias.