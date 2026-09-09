Entre Ríos frente a la emergencia en salud mental: “La prevención del suicidio no puede reducirse a un solo día”

La Mesa por la Salud Mental realizará este jueves una jornada pública por la prevención del suicidio en Entre Ríos. Organizaciones reclamarán políticas sostenidas, mayor acceso a la atención y dispositivos comunitarios para actuar antes de las situaciones de crisis.
La prevención del suicidio en Entre Ríos volverá a estar en el centro de una jornada pública que se realizará este jueves 10 de septiembre, de 10 a 12, en la Peatonal de la Plaza 1° de Mayo de Paraná, en coincidencia con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
La actividad será impulsada por las organizaciones que integran la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos y tendrá como objetivo sensibilizar a la comunidad, generar espacios de escucha y reclamar respuestas ante la situación que, según advirtieron, atraviesa la provincia en materia de salud mental.
Durante la mañana habrá espacios de encuentro, una radio abierta, propuestas de sensibilización e intervenciones destinadas a informar y promover una reflexión colectiva. Participarán organizaciones sociales, profesionales, instituciones y actores comunitarios que forman parte de la Mesa.
El reclamo por políticas sostenidas durante todo el año
Desde la organización señalaron que los índices de suicidio no deben analizarse solamente como una estadística, sino en relación con las personas, familias y comunidades atravesadas por estas situaciones. En ese sentido, plantearon la necesidad de fortalecer las respuestas antes de que el sufrimiento derive en una crisis.
“Hablar de prevención y posvención del suicidio también es hablar de políticas públicas, de acceso a la salud, de acompañamiento comunitario, de educación, de trabajo, de infancias y juventudes, de soledad y de redes de cuidado”, expresaron desde la Mesa.
Asimismo, remarcaron que “la salud mental no empieza ni termina en un consultorio” y consideraron que las condiciones de vida de las personas también forman parte de la problemática. Bajo esa perspectiva, la jornada buscará poner el foco tanto en la atención profesional como en las redes comunitarias e institucionales.
Escuelas, familias y dispositivos comunitarios
La Mesa por la Salud Mental sostuvo que prevenir implica disponer de herramientas para detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer respuestas oportunas. Entre las prioridades mencionaron que las familias sepan dónde recurrir, que adolescentes y jóvenes encuentren espacios de escucha y que las personas puedan acceder a atención cuando la necesiten.
También reclamaron instituciones con recursos suficientes, equipos fortalecidos y dispositivos territoriales capaces de acompañar a quienes atraviesan situaciones complejas. “Prevenir es poder escuchar antes de que el sufrimiento se vuelva insoportable”, resumieron.
La organización lleva dos años reuniendo a entidades y referentes de distintos puntos de Entre Ríos con el objetivo de instalar la problemática en la agenda pública. Durante ese período, afirmó haber sostenido una perspectiva centrada en los derechos, el cuidado y el abordaje comunitario de la salud mental.
“La respuesta no puede llegar siempre después”
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de continuidad de las acciones preventivas. “No podemos naturalizar que Entre Ríos tenga cifras tan dolorosas y que la respuesta llegue siempre después”, manifestaron desde la Mesa.
En esa línea, remarcaron que “la prevención no puede aparecer únicamente cada 10 de septiembre” y plantearon que las campañas de concientización deben estar acompañadas por políticas públicas permanentes y recursos concretos durante todo el año.
Entre las medidas reclamadas mencionaron estrategias preventivas en las escuelas, dispositivos comunitarios accesibles, acompañamiento a las familias, políticas específicas para adolescentes y jóvenes, abordajes sobre consumos problemáticos y acciones de posvención, además de una red provincial con capacidad para intervenir de manera temprana.
Una jornada para sensibilizar y reclamar derechos
La convocatoria de este jueves buscará, además, evitar enfoques estigmatizantes sobre quienes atraviesan situaciones de sufrimiento. “No se trata solamente de hablar sobre quienes atraviesan una crisis. Se trata también de preguntarnos, como sociedad, qué estamos haciendo para llegar antes”, expresaron.
Desde la Mesa indicaron que volverán a ocupar el espacio público “no desde el miedo, sino desde el compromiso” y con la intención de construir una comunidad con mayores herramientas para acompañar. “Cuando hablamos de suicidio no alcanza con pedirle a alguien que pida ayuda, tenemos que garantizar que, cuando esa persona la pida, haya alguien del otro lado”, concluyeron.