Tarjeteros hicieron una volanteada y pidieron "certezas" sobre sus empleos

Los tarjeteros hicieron una volanteada este miércoles en la zona de Cinco Esquinas de Paraná para pedir certezas sobre su continuidad laboral ante el cambio del sistema de estacionamiento medido. La protesta se resolvió después de que fuera suspendida una reunión que los trabajadores tenían prevista con representantes municipales para conocer cómo se implementaría la nueva modalidad.

Carina Martínez, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), informó a Elonce que el sector estaba integrado por 123 personas. Según aseguró, la empresa que tendría a su cargo el nuevo sistema incorporaría a 30 trabajadores, mientras que todavía no se había definido qué ocurriría con los 93 restantes.

Los manifestantes distribuyeron volantes frente a uno de los edificios municipales y explicaron a los ciudadanos los motivos del reclamo. También señalaron que el esquema actual continuaba vigente y que los trabajadores conservaban sus credenciales habilitantes para vender las tarjetas de estacionamiento.

Una reunión suspendida sin nueva fecha

Martínez explicó que 15 días antes se había conformado una mesa de diálogo con el municipio para analizar el futuro laboral de los tarjeteros. En ese encuentro, los referentes plantearon la necesidad de elaborar alternativas para quienes no fueran incorporados por la empresa.

“Se abrió una mesa de diálogo para discutir qué va a pasar con 123 compañeros, porque la empresa solamente tomaría a 30 de los que hoy trabajan en el sistema actual”, señaló.

Una nueva reunión había quedado programada para este miércoles a las 11. Sin embargo, los trabajadores recibieron horas antes la comunicación de que el encuentro quedaba suspendido y no se les informó otra fecha.

Ante la cancelación, los tarjeteros realizaron una asamblea y resolvieron retomar la volanteada que habían suspendido dos semanas antes, cuando comenzó el diálogo con las autoridades. “La reunión no se concretó. Horas antes nos avisaron que se suspendía sin fecha y eso nos generó incertidumbre y preocupación”, explicó Martínez.

La referente aseguró que la manifestación tuvo carácter pacífico y que buscó obtener información concreta sobre el futuro de los puestos de trabajo. “Estamos pidiendo certeza a la Municipalidad y claridad a la hora de comunicar, porque todos tenemos familias que dependen de este ingreso”, agregó.

Incertidumbre por el nuevo sistema

Oscar Pereira, otro de los representantes del sector, afirmó que los trabajadores no conocían la fecha de implementación de la nueva modalidad ni la cantidad definitiva de personas que serían incorporadas.

“Estamos en una incertidumbre total sobre lo que viene. Se anunció que llegará una empresa, pero no tenemos claridad sobre cuántos compañeros entrarán ni cómo se contendrá a quienes queden afuera”, sostuvo.

Según explicó, esa falta de información también generó inconvenientes con algunos automovilistas, que creyeron que el actual estacionamiento medido había dejado de funcionar después de la aprobación de la nueva ordenanza.

Aseguraron que el esquema habitual sigue vigente

Los referentes indicaron que los tarjeteros continuaban desarrollando la actividad bajo el esquema habitual, con credenciales emitidas por el municipio y tarjetas de estacionamiento. “El sistema está vigente. Seguimos trabajando en las calles, comprando las tarjetas y presentando el certificado de buena conducta que nos solicita el municipio”, expresó Pereira.

El trabajador señaló que la tarjeta tenía un valor de 400 pesos por hora y que cada integrante del sector contaba con un carnet habilitante. “La nueva ordenanza generó confusión, pero el sistema actual no cayó. Cada compañero está habilitado para continuar trabajando”, afirmó.

Tarjeteros hicieron una volanteada y pidieron certezas sobre sus empleos

De hecho, Pereira sostuvo que el municipio debía comunicar tanto a los trabajadores como a los automovilistas cuándo comenzaría la nueva modalidad y hasta qué fecha se mantendría el esquema actual. “Nos llevan a un choque con las personas que creen que este sistema ya no está vigente. Tiene que haber una comunicación clara hacia el ciudadano”, planteó.

Durante la manifestación, un funcionario municipal se acercó a dialogar con los referentes y les anticipó la posibilidad de convocar a una nueva reunión. Sin embargo, Pereira señaló que esperarían una confirmación formal con fecha y horario.

Reclamo por reuniones reprogramadas

El representante manifestó que el sector ya había atravesado otras postergaciones y pidió que cualquier cambio fuera informado con anticipación. “Hasta que no esté confirmado, tomamos la nueva reunión con cautela. Estamos cansados de que nos digan que sí y después que no”, expresó.

Luego agregó: “Si se pauta una reunión, hay que tener la consideración de avisar con algunos días de anticipación cuando se modifica. Informarlo sobre la hora incrementa nuestra preocupación”.

Propuestas para sostener los empleos

Los trabajadores indicaron que habían preparado proyectos para generar alternativas laborales destinadas a las personas que no fueran incorporadas al nuevo sistema. Entre las posibilidades mencionaron la implementación de un lavadero de autos, además de tareas relacionadas con el mantenimiento y la limpieza de plazas, entre otras actividades que podrían desarrollarse mediante programas municipales.

“Estamos buscando todas las alternativas posibles para que ningún compañero se quede sin su fuente laboral”, afirmó Martínez. Las propuestas serán presentadas cuando se retome la mesa de diálogo.

“Venimos hace 25 años trabajando en la calle, bajo la lluvia y las inclemencias climáticas. Este es nuestro trabajo y lo vamos a seguir defendiendo”, manifestó.

Los trabajadores solicitaron que su experiencia fuera considerada durante la transición y reclamaron participar en la planificación de las alternativas laborales.