Álvaro Montero sufrió una fuerte pérdida y no estará disponible para el próximo partido de Bocca

Álvaro Montero regresó a Colombia después del triunfo de Boca por 1-0 ante San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El arquero fue licenciado por la institución debido al fallecimiento de su abuela y viajó para acompañar a su familia.

Por el momento no hay precisiones sobre cuándo volverá a Argentina. La situación pone en duda su presencia en el encuentro que el Xeneize disputará este viernes desde las 21.30 frente a Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Rodolfo Arruabarrena confirmó la situación personal del guardameta durante la conferencia posterior al partido internacional. El entrenador destacó su desempeño frente al conjunto brasileño y explicó que el club decidió permitirle regresar inmediatamente a su país.

Brey aparece como alternativa para el viernes

Debido a los tiempos de viaje y a la cercanía del próximo compromiso, todo indica que Boca podría afrontar el partido ante Central Córdoba sin su arquero titular. Leandro Brey aparece como el principal candidato para ocupar el puesto.

El Vasco ya tenía previsto realizar modificaciones en el equipo después del desgaste por la Copa Sudamericana. La posible ausencia de Álvaro Montero sumaría así un cambio obligado dentro de la formación que recibirá al Ferroviario.

La prioridad de la institución, de todas maneras, fue acompañar al futbolista en este momento personal. Su regreso dependerá de cómo evolucione la situación familiar y de la planificación que pueda realizar junto al cuerpo técnico durante los próximos días.

Montero viene de destacarse ante San Pablo

Antes de viajar, el colombiano tuvo una actuación importante en la victoria por 1-0 frente a San Pablo. Con ese encuentro llegó a su sexta valla invicta desde que defiende el arco de Boca.

Arruabarrena calificó su presentación como una “gran actuación”, después de un partido en el que respondió cuando fue exigido y colaboró para que el equipo mantuviera la ventaja conseguida en la Bombonera.

El arquero de 31 años viene mostrando una evolución después de algunos partidos iniciales que habían generado dudas. También resultó determinante frente a Lanús y tuvo protagonismo en la definición por penales contra Vélez, por la Copa Argentina.

La incógnita también alcanza a la revancha

La otra cuestión pendiente es saber cuándo Álvaro Montero podrá reincorporarse al plantel. Boca tiene previsto viajar el próximo lunes en vuelo chárter rumbo a Brasil para afrontar la revancha de los cuartos de final de la Sudamericana.

Una posibilidad es que el arquero regrese primero a Buenos Aires y viaje con sus compañeros. La otra alternativa es que se traslade directamente desde Colombia hacia San Pablo y se sume allí a la concentración.

La revancha frente al conjunto brasileño se disputará el martes a las 21.30 en el Morumbí. Mientras tanto, Boca deberá resolver primero el compromiso del viernes ante Central Córdoba, para el cual Brey aparece hoy como la opción más probable en caso de que Montero no regrese a tiempo.