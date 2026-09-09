Ozuna invitó a Emanuel Noir al escenario y juntos llevaron “Te Vas” al ritmo de cumbia

El cantante puertorriqueño invitó al líder entrerriano de Ke Personajes durante su presentación y juntos interpretaron una versión en cumbia de “Te Vas”, uno de los grandes éxitos del artista urbano. El encuentro generó euforia entre el público.
Ozuna sorprendió al público durante su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires al invitar al escenario a Emanuel Noir, cantante entrerriano y líder de Ke Personajes, con quien interpretó una versión en ritmo de cumbia de “Te Vas”.
La aparición del vocalista fue una de las grandes sorpresas de la noche. Ante un estadio colmado, Noir se sumó al puertorriqueño para llevar al terreno de la cumbia uno de los temas más reconocidos de la carrera de Ozuna.
La presentación combinó el estilo urbano del artista internacional con el sonido tropical que caracteriza a Ke Personajes. El momento rápidamente captó la atención de los fanáticos, que registraron con sus teléfonos la inesperada colaboración.
“Te Vas”, en versión cumbia
Para el encuentro eligieron “Te Vas”, canción que forma parte de los primeros grandes éxitos que impulsaron la carrera internacional de Ozuna. En esta oportunidad, el tema tuvo una reversión especialmente marcada por el ritmo de cumbia.
Emanuel Noir acompañó la interpretación con su particular estilo sobre el escenario, mientras Ozuna mantuvo las características vocales de la versión original. La combinación provocó una fuerte reacción entre las miles de personas presentes.
La colaboración también tuvo repercusión en redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes y videos del encuentro entre ambos artistas.
El encuentro entre Ozuna y el cantante entrerriano
La participación de Noir se produjo durante el esperado regreso de Ozuna a los escenarios argentinos. En los días previos ya habían surgido señales de un acercamiento del puertorriqueño con la escena de la cumbia local, principalmente a partir de sus apariciones en distintos programas de streaming.
Sin embargo, la presencia del líder de Ke Personajes no había sido anticipada y terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados del espectáculo.
Para Emanuel Noir, oriundo de Concepción del Uruguay, la presentación significó además otro encuentro con una figura de alcance internacional, en medio del crecimiento que Ke Personajes sostuvo durante los últimos años dentro y fuera de Argentina.
Una fusión entre lo urbano y la cumbia
Ozuna desarrolló buena parte de su carrera dentro del reguetón y los ritmos urbanos, mientras que Ke Personajes alcanzó una fuerte popularidad a partir de sus versiones y canciones de cumbia.
La interpretación conjunta de “Te Vas” permitió unir ambos estilos sobre el escenario del Movistar Arena y ofreció una versión diferente de una de las canciones más conocidas del puertorriqueño.
Luz Gaggi y “El farsante”
Además de la participación de Emanuel Noir, Ozuna invitó a Luz Gaggi y juntos interpretaron “El Farsante”. Recordemos que la exparticipante de La Voz Argentina 2021 había llamado la atención con una particular versión de este tema en el programa.
Aquella versión llegó a los oídos de Ozuna, quien empezó a seguir a Luz Gaggi en Instagram y hasta la felicitó en los comentarios: “La rompiste”.
Finalmente, el encuentro tuvo lugar anoche en el escenario del Arena. “No puedo creer lo que acabo de vivir. Gracias, Ozuna, eternamente, y a todo el equipo hermoso que tiene. “Qué maravilla, gracias a ustedes por bancarme tanto y gracias a Dios por las bendiciones”, destacó la cantante en su Instagram.