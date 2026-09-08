Murió Pastor de los Santos, referente de la cumbia santafesina con más de cinco décadas de trayectoria

Murió Pastor de los Santos, una de las figuras históricas de la música tropical de la región y referente de la cumbia santafesina. El cantante falleció este martes 8 de septiembre a los 66 años, luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Detrás del reconocido nombre artístico estaba Oscar Roberto Cabral, quien había comenzado a cantar cuando era adolescente y desarrolló una carrera de más de cinco décadas.

El músico padecía una enfermedad oncológica terminal con metástasis que había deteriorado considerablemente su estado de salud. Durante la última etapa de su vida permaneció en Paraná y su situación había generado preocupación entre familiares, amigos, colegas y seguidores que acompañaron su trayectoria.

Cabral había nacido el 29 de julio de 1960 en el barrio La Gran China de la ciudad de Santa Fe. Hijo de Carlos Cabral y Martiniana Juani, encontró desde muy joven una vocación en la música que lo llevaría a integrar diferentes agrupaciones, recorrer escenarios y desarrollar una extensa producción discográfica.

Un homenaje en vida durante su delicado estado de salud

En junio pasado, mientras atravesaba su enfermedad, la ONG Impacto Juvenil había organizado un homenaje en la Plaza San Agustín. La actividad fue impulsada por Gustavo de Santiago, conocido popularmente como “Terremoto”, quien explicó a Elonce que la intención era reconocer al artista mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida.

Pastor de los Santos, en junio de este año.

“Queremos hacer este reconocimiento en vida. Pastor ha sabido acompañarnos en muchos eventos y sentimos que es el momento de agradecerle todo lo que ha dado”, había señalado De Santiago a Elonce. Por aquellos días, el músico permanecía internado debido a las complicaciones de su cuadro.

El homenaje puso nuevamente en primer plano la extensa carrera de un artista que acompañó distintas etapas de la música tropical regional. Durante décadas, Pastor de los Santos participó de espectáculos y eventos y compartió escenarios con numerosos músicos, construyendo un nombre reconocido por diferentes generaciones.

Realizarán homenaje al Pastor de los Santos con un evento solidario en San Agustín

De sus primeros pasos al nacimiento de Pastor de los Santos

Oscar Cabral había comenzado a cantar cuando tenía apenas 16 años. Una de sus primeras experiencias fue en Tropical Maracaibo, agrupación en la que permaneció durante un período y con la que inició formalmente su camino dentro del género tropical.

A los 22 años se desvinculó y creó Los del Palmar junto a Tomás Gómez, Jorge “Perno” Ramos y “Chon” Vivas. El proyecto no llegó a registrar material discográfico y posteriormente se disolvió, pero constituyó otro de los pasos de Cabral en la búsqueda de un lugar propio dentro de la música.

Posteriormente integró el Grupo Trinidad junto a Vicente Sosa, Jorge Fleitas, José Luis Ayala y Daniel Maldonado. Su recorrido continuó hasta que, en 1986, llegó una etapa determinante: se incorporó a Los Tekilas y compartió aquella formación con Julio Maidana, Carlos Caligaros, “Lito” Maldonado y “Coco” Chayle.

El nombre que lo acompañó durante décadas

Fue precisamente durante su paso por Los Tekilas cuando surgió Pastor de los Santos, el nombre artístico que terminaría identificándolo durante el resto de su carrera. A partir de entonces, Cabral inició también una importante etapa como solista y amplió su presencia dentro de la escena tropical.

Su primer disco como parte de esa nueva etapa fue Qué pasará mañana, grabado durante la década de 1980 junto al grupo Los Dobles. El trabajo abrió el camino a una producción discográfica que continuaría durante décadas y atravesaría diferentes momentos de la industria musical.

A lo largo de su carrera llegó a registrar alrededor de 73 discos, una cifra que reflejó la continuidad de su trabajo artístico. Sus producciones atravesaron la época de los discos y casetes y, posteriormente, parte de ese material encontró espacio en las plataformas digitales.

Más de cinco décadas dedicadas a la música tropical

Pastor de los Santos sostuvo una actividad artística durante más de 50 años. Su trayectoria no quedó limitada a las grabaciones: recorrió escenarios, participó en encuentros populares y trabajó junto a numerosos referentes del género, manteniéndose ligado a la cumbia santafesina durante distintas generaciones.

Con la transformación de la industria, una selección de su producción también llegó a los servicios de streaming, permitiendo que parte de su repertorio permaneciera disponible para nuevos públicos. Incluso durante sus últimos años continuó vinculado con la creación musical.

En 2025 presentó Trampa y Fuego, uno de sus últimos trabajos discográficos, compuesto por 10 canciones. El lanzamiento se sumó a una producción construida durante décadas y confirmó la continuidad de su actividad artística pese al paso del tiempo.

El adiós a una figura reconocida de la región

Durante la etapa final de su vida, el avance de la enfermedad se combinó con dificultades económicas y una situación de vulnerabilidad en Paraná. En ese contexto, allegados y organizaciones promovieron acciones para acompañarlo y reconocer públicamente el aporte que realizó a la música tropical.

Su muerte generó pesar entre quienes conocieron su recorrido y acompañaron sus diferentes etapas musicales. Oscar Roberto Cabral dejó detrás el nombre de Pastor de los Santos, construido desde la adolescencia y consolidado después de décadas de escenarios, agrupaciones y producciones discográficas.

Con alrededor de 73 discos y más de medio siglo dedicado a la música, su trayectoria quedó estrechamente vinculada con la historia de la cumbia santafesina y la música tropical de la región.