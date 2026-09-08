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Próximas fechas y cronograma de operativos del Registro Civil Móvil

Continúan los operativos territoriales del Registro Civil Móvil, una herramienta que despliega el gobierno provincial para acercar las oficinas registrales a cada rincón de Entre Ríos y facilitar la realización de trámites de DNI. Próximas fechas y cronograma de operativos.

8 de Septiembre de 2026
Registro Civil Móvil
Registro Civil Móvil Foto: Gobierno de Entre Ríos

Continúan los operativos territoriales del Registro Civil Móvil, una herramienta que despliega el gobierno provincial para acercar las oficinas registrales a cada rincón de Entre Ríos y facilitar la realización de trámites de DNI. Próximas fechas y cronograma de operativos.

Continúan los operativos territoriales del Registro Civil Móvil, una herramienta que despliega el gobierno provincial para acercar las oficinas registrales a cada rincón de Entre Ríos y facilitar la realización de trámites de DNI.

 

En el marco de este recorrido, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, estuvo presente en el operativo llevado adelante en la localidad de Aldea Santa Rosa.

 

En la oportunidad, Maneiro destacó la relevancia de estas acciones territoriales y sostuvo: "Estar presentes con las oficinas del Registro Civil en lugares donde no hay una oficina registral fija es fundamental para garantizar que ningún entrerriano se quede sin su documentación. Nuestro objetivo es un Estado activo y cercano, que lleve soluciones concretas para la comunidad".

Próximas fechas y cronograma de operativos

 

Con el propósito de continuar ampliando el alcance territorial, el Registro Civil Móvil mantendrá su recorrido durante las próximas semanas, sumándose también al programa Entre Ríos con Vos.

 

-Puerto Curtiembre: Martes 15/09

 

-Viernes 18/09: Barrio AATRA (Paraná)

 

-Miércoles 30/09: Nogoyá

 

-Viernes 02/10: Barrio 1 de Julio (Paraná)

 

Se recuerda a los vecinos asistir con DNI anterior (en caso de tenerlo) y consultar previamente los requisitos específicos para cada tipo de trámite en los canales oficiales.

Temas:

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