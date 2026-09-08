Chiche Gelblung fue hospitalizado por cuarta vez en 2026: los detalles de su cuadro de salud

La internación de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación luego de que el periodista de 82 años ingresara en las últimas horas al Sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El conductor presentó dificultades para respirar y los profesionales decidieron hospitalizarlo para controlar su evolución.

Según fuentes de Infobae, Samuel "Chiche" Gelblung fue trasladado al establecimiento a modo de control después de advertirse las complicaciones respiratorias. Los médicos resolvieron mantenerlo internado con el objetivo de estabilizar el cuadro, teniendo en cuenta los antecedentes recientes.

Se trata de la cuarta hospitalización de Gelblung en lo que va de 2026. El pasado 28 de julio había ingresado al mismo sanatorio por otro episodio respiratorio que generó preocupación en su entorno. En aquella oportunidad logró ser estabilizado y recibió el alta pocos días después.

Un año marcado por diferentes problemas de salud

Los inconvenientes comenzaron en mayo, cuando Gelblung sufrió una descompensación en su domicilio y debió ser trasladado de urgencia a terapia intensiva. Los estudios médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, por lo que fue sometido a un procedimiento para colocarle dos stents y recibió tratamiento anticoagulante.

Aquella internación se extendió durante casi un mes. Después de recibir el alta, el conductor retomó rápidamente sus compromisos laborales, pero el 17 de junio tuvo que regresar al centro médico debido a una complicación pulmonar.

Tras superar posteriormente el episodio de julio, Chiche volvió a trabajar y reapareció en la pantalla de Crónica TV, dejando en claro su intención de continuar con su actividad profesional.

Chiche Gelblung y su decisión de continuar trabajando

Durante una conversación televisiva con Guido Záffora, el periodista habló sobre la importancia que tiene para él mantenerse activo pese a sus problemas de salud.

"Es parte de la terapia", afirmó Gelblung al referirse a su trabajo y explicar por qué decidió regresar a los medios después de las sucesivas internaciones.

Ahora, el periodista permanece nuevamente bajo atención médica mientras los profesionales siguen de cerca su evolución respiratoria.