El gobierno entrerriano oficializó la creación del Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional

REDACCIÓN ELONCE
El gobierno provincial oficializó el G.E.A.R., integrado por agentes penitenciarios especialmente capacitados. Percibirán un adicional remunerativo y bonificable por riesgo y peligrosidad.
El Gobierno de Entre Ríos ratificó la creación del Grupo Especial de Alto Riesgo (G.E.A.R.) del Servicio Penitenciario provincial y estableció un adicional salarial del 37,82% por riesgo y peligrosidad para el personal especializado que cumpla funciones como operador táctico.
A través del decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, al que accedió Elonce, el Poder Ejecutivo ratificó en todos sus términos la Resolución Nº 1057/25 de la Dirección General del Servicio Penitenciario, fechada el 22 de octubre de 2025.
Aquella resolución había dispuesto la creación del Departamento Grupo Especial de Alto Riesgo, aunque lo había hecho ad referéndum del Poder Ejecutivo. Con el nuevo decreto, el Gobierno provincial otorgó la aprobación definitiva a la conformación del cuerpo, su reglamento orgánico y el régimen de bonificación previsto para sus integrantes.
Cómo funcionará el Grupo Especial de Alto Riesgo
Según establece la normativa, el G.E.A.R. tendrá dependencia jerárquica, en materia estratégica, de la Jefatura del Servicio Penitenciario y dependerá directamente del Director Principal de Cuerpo Penitenciario.
La conformación de la unidad especial no implicará la creación de nuevos cargos ni la incorporación de agentes. El propio Servicio Penitenciario informó durante la tramitación del expediente que las funciones serán asignadas a personal de planta permanente que actualmente presta servicios en las distintas unidades penales de Entre Ríos.
A los agentes seleccionados se les asignará la función de Operador Táctico, siempre que cumplan con los requisitos de instrucción y capacitación profesional establecidos para desempeñarse dentro del cuerpo especial.
Quiénes podrán cobrar el adicional del 37,82%
Uno de los puntos centrales del decreto es la asignación de un adicional especial por “Riesgo y Peligrosidad”, identificado con el Código 181. El beneficio será equivalente al 37,82% de la remuneración de un Inspector General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
El adicional tendrá carácter remunerativo y bonificable y estará destinado específicamente al personal instruido y capacitado profesionalmente que efectivamente cumpla funciones en el G.E.A.R.
La resolución que dio origen al grupo establece además que será considerado “Personal Especializado” aquel integrado por operadores tácticos que acrediten cursos internacionales, nacionales o provinciales relacionados con Operaciones Especiales u Operaciones Especiales Penitenciarias, siempre que hayan sido dictados por organismos oficiales.
Antes de la ratificación del Poder Ejecutivo, el expediente atravesó diferentes instancias administrativas y recibió intervenciones de las áreas legales del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
También se realizó el cálculo del costo que tendrá el nuevo adicional. De acuerdo con las actuaciones administrativas, el Servicio Penitenciario cuenta con crédito y recursos suficientes para afrontar las liquidaciones correspondientes.
Finalmente, el decreto autorizó a la Dirección Principal de Administración del Servicio Penitenciario y a los organismos correspondientes a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar la medida y comenzar a practicar las liquidaciones del adicional.