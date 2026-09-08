Fotos de los años 80 con IA: cómo sumarse a la tendencia que es furor en Instagram

La tendencia transforma fotografías actuales con peinados voluminosos, hombreras, colores intensos y estética retro. El paso a paso para crear una imagen con inteligencia artificial.
Las fotos de los años 80 creadas con inteligencia artificial se convirtieron en una nueva tendencia en Instagram. Usuarios y figuras del espectáculo comenzaron a transformar imágenes actuales para recrear la estética de aquella década y compartir los resultados en historias y publicaciones.
La propuesta consiste en utilizar una fotografía personal y pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que modifique la vestimenta, el peinado, el maquillaje, la iluminación y otros elementos visuales. El objetivo es conseguir una postal que parezca tomada cuatro décadas atrás.
Los resultados incorporan algunos de los rasgos más reconocibles de los años 80: peinados con gran volumen, prendas con hombreras, colores llamativos, maquillaje intenso, luces de neón y fondos característicos de la época.
Cómo crear una foto de los años 80 con IA
El primer paso es seleccionar una fotografía. Para obtener mejores resultados, es recomendable utilizar una selfie nítida, donde el rostro pueda distinguirse correctamente y el fondo no interfiera demasiado con la persona.
Luego, la imagen debe cargarse en una herramienta de inteligencia artificial que permita editar fotografías. Allí habrá que indicar mediante una instrucción o prompt que se desea transformar a la persona conservando sus rasgos, pero trasladando su apariencia a la década de 1980.
Cuanto más detallada sea la descripción, mayor control tendrá el usuario sobre el resultado. Se pueden solicitar hombreras pronunciadas, camperas de jean, colores estridentes, peinados voluminosos, maquillaje de época, iluminación de neón o una ambientación inspirada en los años 80.
Un ejemplo de prompt para conseguir el efecto
Una instrucción posible para generar la imagen puede ser:
“Transformá esta fotografía en un retrato inspirado en los años 80. Conservá los rasgos y la identidad de la persona, pero incorporá un peinado voluminoso, ropa con hombreras, colores intensos y maquillaje de época. Agregá iluminación de neón y una estética fotográfica retro propia de esa década.”
Una vez enviada la instrucción, la IA procesa la fotografía original y genera una nueva versión. Si el primer resultado no convence, pueden solicitarse cambios puntuales en el vestuario, el cabello, los colores o el escenario sin necesidad de comenzar nuevamente desde cero.
El último paso consiste en guardar el resultado y compartirlo. Aunque la tendencia ganó fuerza principalmente a través de Instagram, las imágenes también comenzaron a circular en otras redes sociales.
Famosos también se sumaron a la tendencia
El fenómeno llegó además a figuras del espectáculo argentino. Soledad Silveyra, Araceli González y Marcelo Tinelli estuvieron entre las celebridades que compartieron sus transformaciones con estética ochentosa.
Silveyra apareció con rulos dorados y una campera de jean, en una imagen que evocó sus años como una de las figuras de la televisión argentina. Para acompañar la publicación eligió “Girls Just Want to Have Fun”, uno de los grandes éxitos de Cyndi Lauper.
Tinelli también mostró su transformación con una imagen de cuerpo entero. La recreación incluyó un peinado característico, un saco turquesa con grandes hombreras, una remera estampada y elementos visuales vinculados con la cultura pop de aquellos años.