Franco Colapinto recibió una reprimenda de la FIA tras el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto recibió una reprimenda de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) después de su participación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado en el circuito de Monza, donde terminó en el noveno lugar.

La decisión fue tomada por los comisarios deportivos luego de analizar una maniobra realizada por el argentino durante las vueltas previas a la largada. Según el informe, el piloto practicó una salida en una zona que no estaba habilitada para efectuar ese procedimiento.

La sanción tuvo únicamente carácter disciplinario y no modificó la clasificación final. De esta manera, Colapinto conservó el noveno puesto y los dos puntos que sumó para Alpine en el denominado “Templo de la Velocidad”.

La maniobra que observó la FIA

De acuerdo con la investigación de los comisarios, Franco Colapinto sobrepasó durante el procedimiento previo los límites establecidos para el carril de salida de boxes y cruzó una línea blanca.

Las autoridades determinaron que esa acción incumplió las indicaciones específicas que el director de carrera había establecido para el circuito de Monza. El episodio fue revisado mediante las imágenes disponibles antes de conocerse la resolución.

La FIA encuadró la infracción dentro del artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional y de las disposiciones particulares fijadas para el Gran Premio de Italia. Finalmente, los comisarios resolvieron aplicar una reprimenda sin penalización deportiva adicional.

Colapinto mantuvo los puntos obtenidos

La resolución no implicó una pérdida de posiciones, tiempo agregado ni descuento de puntos para Franco Colapinto, por lo que su resultado del domingo se mantuvo sin modificaciones.

El argentino había completado una de sus actuaciones destacadas de la temporada al finalizar noveno, pocos días después de que Alpine confirmara su continuidad dentro de la escudería para el próximo año.

Su compañero Pierre Gasly, que había conseguido el primer puesto de largada, terminó séptimo y agregó seis unidades para el equipo francés. Colapinto, por su parte, aportó otros dos puntos con su novena posición.

La Fórmula 1 sigue en España

La carrera de Monza quedó en manos de Kimi Antonelli, quien se impuso ante el público italiano y cerró el fin de semana como ganador del Gran Premio de Italia.

Con el episodio disciplinario ya resuelto y sin consecuencias sobre su clasificación, Franco Colapinto podrá concentrarse en la próxima presentación del calendario después de sumar nuevamente para Alpine.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de España en Madrid, donde el argentino buscará sostener el rendimiento mostrado en Italia y volver a ingresar en la zona de puntos.