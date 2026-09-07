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Deportes Se disputa en Brasil

Con una entrerriana, Las Panteras debutan en el Sudamericano de vóley: la lista de jugadoras

El equipo dirigido por Facundo Morando partió rumbo a Brasil, donde disputará desde este martes 8 de septiembre el certamen que otorga la primera plaza de Sudamérica a la cita olímpica de 2028. La entrerriana Melany Detzel está en la lista.

7 de Septiembre de 2026
Las Panteras debutan en el Sudamericano de vóley.
Las Panteras debutan en el Sudamericano de vóley. Foto: (FEVA).

El equipo dirigido por Facundo Morando partió rumbo a Brasil, donde disputará desde este martes 8 de septiembre el certamen que otorga la primera plaza de Sudamérica a la cita olímpica de 2028. La entrerriana Melany Detzel está en la lista.

Las Panteras viajaron en busca de una plaza olímpica en el Sudamericano de vóley que se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, junto a las selecciones de Venezuela, Colombia, Perú y Brasil.

Argentina hará su debut el martes 8 de septiembre, desde las 17 ante el conjunto peruano. El partido se podrá seguir en vivo por Fox Sports.

 

Facundo Morando confirmó la lista de las jugadoras que buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, clasificación que obtendrá el equipo que salga campeón del torneo, además, que será clasificatorio para el Mundial y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La armadora entrerriana Melany Detzel, oriunda de la localidad entrerriana de Aldea Spatzenkutter, integra la lista.

 

Las convocadas

 

Entre las jugadoras en la lista de convocadas, destaca la aparición de la cordobesa Bianca Cugno que es una de las mejores jugadoras en el seleccionado nacional.

  • Victoria Mayer
  • Melany Detzel
  • Bianca Cugno
  • Martina Bednarek
  • Bianca Farriol
  • Candelaria Herrera
  • Avril García
  • Micaela Cabrera
  • Bianca Bertolino
  • Daniela Bulaich
  • Elina Rodríguez
  • Nicole Pérez
  • Agostina Pelozo
  • Victoria Caballero

El fixture de Las Panteras

 

  • Martes 8/9: Argentina vs Perú a las 17
  • Miércoles 9/9: Argentina vs Colombia a las 17
  • Jueves 10/9: Argentina vs Chile a las 14
  • Sábado 12/9: Argentina vs Venezuela a las 10.30
  • Domingo 13/9: Argentina vs Brasil a las 12.

Temas:

Voley femenino Las Panteras sudamericano Argentina
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