Accidente en Paraná: una motociclista resultó herida tras chocar con un auto

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente en Paraná ocurrió en la intersección de Estación Sosa y Villa San Benito. Una motociclista de 28 años sufrió lesiones tras impactar contra un Chevrolet Prisma y fue trasladada al Hospital San Martín.
Un accidente en Paraná dejó como saldo a una motociclista de 28 años lesionada y trasladada al Hospital San Martín. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Estación Sosa y Villa San Benito, a pocos metros de avenida Zanni, en la zona sureste de la capital entrerriana.
De acuerdo con la información recabada por Elonce en el lugar, estuvieron involucrados un Chevrolet Prisma blanco y una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas cúbicas. Por circunstancias que deberán establecerse mediante las pericias, ambos vehículos colisionaron en una esquina que no cuenta con semáforos.
Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto manifestó un fuerte dolor en la espalda. Ante esa situación, recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue derivada al Hospital San Martín para una evaluación médica.
Investigan cómo ocurrió el accidente en Paraná
Según pudo observar Elonce, la motocicleta terminó impactando contra la parte trasera del Chevrolet Prisma. Las circunstancias y la mecánica precisa del choque serán determinadas a partir de las actuaciones correspondientes.
Tras el siniestro intervino personal de la Comisaría 15ª de Paraná, mientras que efectivos de Policía Científica, específicamente del área de Accidentología Vial, realizaron las pericias en el lugar para determinar cómo se produjo la colisión.
También acudieron Bomberos Voluntarios, que participaron de la asistencia a la mujer junto con efectivos policiales. El accidente llamó la atención de vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas mientras se desarrollaba el operativo.
Los vehículos circulaban a baja velocidad
El conductor del Chevrolet Prisma permaneció en el lugar y dialogó con Elonce. Según manifestó, tanto el automóvil como la motocicleta circulaban a baja velocidad momentos antes de producirse el impacto.
El tránsito era reducido en la zona al momento de las tareas policiales. La intersección de Estación Sosa y Villa San Benito no se encuentra semaforizada, por lo que las pericias serán fundamentales para establecer las responsabilidades y determinar la secuencia del accidente.
La principal consecuencia del choque fue la lesión de la motociclista de 28 años, quien fue trasladada al Hospital San Martín debido al dolor que presentaba en la espalda. Mientras tanto, Accidentología Vial continuó con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.