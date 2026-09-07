La Pastoral de Juventud de Paraná se prepara para la visita del papa León XIV

La Pastoral de Juventud se prepara para la visita del papa León XIV, quien permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Desde Paraná comenzaron a organizar un viaje para participar especialmente del encuentro que el pontífice mantendrá con los jóvenes durante su recorrido apostólico.

La llegada generó una marcada expectativa porque será la primera visita de un papa al país en casi 40 años. El último pontífice que pisó suelo argentino fue Juan Pablo II, en abril de 1987, cuando desarrolló una extensa agenda que también incluyó su paso por Paraná.

Rocío Padilla, coordinadora nacional de la Pastoral de Juventud Argentina, y Agustín Bello, integrante de la organización en Paraná, explicaron que las comunidades comenzaron a prepararse espiritual y organizativamente para el acontecimiento.

“Venimos preparando el corazón”

“Venimos preparando el corazón para el Papa que nos viene a visitar a todos los argentinos. Como jóvenes, más aún, porque es algo único en nuestra vida”, expresó Padilla.

La referente reconoció que las nuevas generaciones conocieron las anteriores visitas papales únicamente a través de relatos, fotografías y registros audiovisuales. Por esa razón, señaló que la presencia de León XIV representará una experiencia inédita para numerosos jóvenes.

Padilla asumió la coordinación nacional de la Pastoral de Juventud en 2025 y permanecerá en esa función hasta 2027. Su tarea consiste en acompañar y articular el trabajo de las pastorales juveniles, los movimientos y los diferentes carismas existentes en las diócesis argentinas.

La continuidad del legado de Francisco

Consultada sobre los primeros lineamientos del pontificado de León XIV, Padilla manifestó que resultaba prematuro realizar una caracterización definitiva porque había transcurrido poco tiempo desde el inicio de su ministerio.

“Creemos que va a continuar con todo el legado de Francisco y confiamos en que es el sucesor de Pedro. Por algo Dios lo eligió para este momento de la Iglesia y de la historia”, afirmó.

La coordinadora también destacó la misión de construir unidad dentro de la Iglesia y la sociedad. En ese sentido, consideró que la visita podía representar un gesto de encuentro para el pueblo argentino.

“Este encuentro nos puede servir para sanar esta herida que tenemos los argentinos y poder unirnos. Nos viene a visitar a todos, seamos católicos o de la religión que sea”, sostuvo.

Los lugares que recorrerá León XIV

La visita apostólica se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, con celebraciones litúrgicas, encuentros institucionales y espacios de contacto directo con los fieles.

“Va a estar en la ciudad de Buenos Aires, en Luján y Córdoba. Esos son los lugares donde tendrá distintas celebraciones litúrgicas y el encuentro con los jóvenes”, detalló Padilla.

Aunque Paraná no forma parte del recorrido previsto, diferentes comunidades parroquiales y grupos religiosos comenzaron a organizar viajes para participar de las actividades. Los destinos y modalidades dependerán de la confirmación de los horarios y lugares de cada convocatoria.

La organización desde Paraná

Agustín Bello explicó que la Pastoral de Juventud de Paraná apuntó especialmente al encuentro del Papa con los jóvenes. Sin embargo, todavía aguardaban la confirmación del lugar en el que se realizará esa actividad.

“Estamos esperando porque depende de todo lo que tiene que ver con el Vaticano y la seguridad del Papa. Estamos expectantes, viendo dónde será el destino, pero ya empezamos a organizar el viaje e invitar a todos los jóvenes”, señaló.

Bello consideró que el encuentro permitirá renovar el compromiso espiritual de quienes participen. “Creo que viene a renovarnos y a confirmarnos en la fe”, expresó.

Las personas interesadas en sumarse al viaje desde la Arquidiócesis de Paraná podían comunicarse mediante las redes sociales de la Pastoral de Juventud local. Desde esa vía se recibirán consultas y se compartirán las novedades sobre el traslado.

Convocaron a voluntarios para la visita papal

Padilla confirmó además la apertura de la preinscripción para integrar el voluntariado que colaborará durante la visita. La convocatoria está dirigida a personas argentinas o con residencia en el país que tengan entre 18 y 65 años.

“Se necesitan muchas manos para poder acompañar esta visita y va a ser un momento único poder estar ahí sirviendo”, destacó la coordinadora.

Las personas seleccionadas podrán participar en tareas de orientación, organización y acompañamiento de los asistentes. La inscripción previa no garantiza una asignación automática, ya que la elección dependerá de las necesidades organizativas, la disponibilidad y el perfil de cada postulante.

Los voluntarios deberán participar obligatoriamente de las instancias de formación y algunos servicios podrían requerir disponibilidad antes de las actividades. El formulario oficial se encuentra disponible en el sitio de acreditaciones de la Conferencia Episcopal Argentina.

Una visita histórica para la Iglesia argentina

Además de la Argentina, el viaje apostólico de León XIV incluirá Uruguay y Perú. Este último país ocupa un lugar destacado en la trayectoria del Papa por su prolongada tarea pastoral y misionera.

La pastoral de la juventud se prepara para la visita del papa León XIV

Para la Pastoral de Juventud, la preparación no se limitará a los aspectos logísticos. Padilla señaló que las comunidades buscarán disponer espiritualmente a los jóvenes y promover la participación conjunta de parroquias y movimientos.

“Más allá de que quizás uno lo vea chiquito por la cantidad de gente, lo importante será encontrarnos todos como Iglesia y como pueblo para recibir al papa León XIV”, concluyó.