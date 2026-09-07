La Iglesia abrió la preinscripción de voluntarios para la visita del papa León XIV

La organización de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina abrió la preinscripción para quienes quieran participar como voluntarios durante las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La convocatoria comenzó a difundirse entre las diócesis de todo el país y está destinada a personas dispuestas a colaborar en la recepción de peregrinos, tareas logísticas y distintas acciones pastorales vinculadas con la presencia del pontífice.

La inscripción se realiza a través de la plataforma de acreditaciones del Episcopado y permanecerá abierta hasta el próximo 8 de octubre. La organización aclaró que completar el formulario no garantiza automáticamente la incorporación al equipo de voluntarios.

Quiénes pueden anotarse

Podrán postularse ciudadanos argentinos y personas con residencia legal vigente en el país que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

Una vez cerrada la convocatoria, los perfiles serán evaluados de acuerdo con las necesidades de cada área y las funciones que deban cubrirse durante la visita del papa León XIV.

Quienes finalmente sean seleccionados deberán participar de instancias de formación obligatorias. Está previsto que haya capacitaciones virtuales y presenciales durante octubre y los primeros días de noviembre.

Qué tareas tendrán los voluntarios

La organización prevé desplegar equipos para acompañar a los peregrinos, colaborar con la circulación de personas y asistir en cuestiones operativas durante las distintas actividades programadas.

La convocatoria también será promovida por parroquias, movimientos, comunidades, Cáritas, grupos juveniles y equipos diocesanos de todo el país, con el objetivo de reunir voluntarios para las tres ciudades incluidas en el recorrido.

Según los lineamientos difundidos, la asignación de tareas se realizará teniendo en cuenta los perfiles de los postulantes y las necesidades específicas de cada jornada.

La visita será en noviembre

La llegada del papa León XIV está prevista para el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El cronograma de voluntariado contempla que los equipos estén preparados antes del inicio de la visita, por lo que la etapa de capacitación se desarrollará una vez finalizada la preinscripción.

La organización también distribuyó entre las diócesis un documento con los requisitos, las etapas de selección y formación y las pautas generales para la participación. La inscripción continuará disponible hasta el 8 de octubre, antes de comenzar el proceso de asignación de funciones.