Quini 6 de más de $31 millones en Paraná: “Tengo fe en que el ganador sea del barrio”, apuntó agenciero

Una boleta confeccionada en la agencia Nº 753 de Paraná ganó más de 31 millones de pesos en el Quini 6, pero el apostador favorecido todavía no se había presentado a reclamar su premio. La tómbola está ubicada en avenida Galán 1608, en barrio San Agustín, y sus propietarios aguardaban conocer la identidad del ganador.

El premio correspondió a la modalidad Siempre Sale, en la que el apostador acertó cinco números de los que salieron sorteados: 04-03-13-42-23-00. La suma anunciada fue de $31.448.574, aunque al importe debían aplicarse los descuentos impositivos correspondientes.

Julio Strassera, uno de los propietarios de la agencia, expresó a Elonce su satisfacción por haber vendido la boleta. “Muy feliz. La verdad que son premios que uno siempre espera. Es la primera vez en 31 años”, manifestó.

Un premio en el aniversario de la agencia

La noticia llegó pocos días antes de que la tómbola cumpliera un nuevo aniversario. La agencia alcanzará los 31 años de actividad el 25 de septiembre, por lo que Strassera consideró que el premio fue una forma de celebrar su trayectoria. “Es un buen regalo de cumpleaños. Siempre estuvimos esperando sacar algo, más que nada para los clientes”, sostuvo el agenciero.

El comerciante indicó que, tras conocerse el resultado, revisó algunas de las jugadas habituales que tenía registradas, pero no consiguió identificar al ganador. “Todavía no sabemos nada de quién es, pero estamos esperando que aparezca. Estuve revisando los Quini que tengo fijos, pero hasta ahora no había señales”, explicó.

Cuánto cobraría el apostador

Si bien el premio informado superó los 31 millones de pesos, el titular de la agencia recordó que el ganador no recibiría la totalidad del monto debido a las retenciones previstas para este tipo de juegos. “El premio es por cinco aciertos en el Siempre Sale, que tiene 31.448.000 pesos. Lleva un descuento, así que debe cobrar 23 o 24 millones”, estimó Strassera.

El monto definitivo dependería de la liquidación efectuada al momento de presentar la boleta. Para recibir el dinero, el apostador debe conservar el ticket y cumplir con el procedimiento establecido por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

La expectativa en barrio San Agustín

Strassera manifestó su deseo de que el premio hubiera quedado en manos de una persona residente en la zona. Explicó que la mayoría de sus clientes eran vecinos habituales, aunque también concurrían personas que transitaban ocasionalmente por el lugar.

“Yo tengo esperanza de que sea de acá del barrio, porque la mayoría de nuestra clientela es de acá. Siempre hay alguno que pasa y es de otro lugar, pero tengo fe de que sea del barrio”, expresó.

El agenciero también anticipó que la difusión de la noticia aumentaría las consultas en la tómbola. “Ahora más que nunca van a aparecer a buscar y revisar si alguno es el ganador. Esperamos que llegue cuanto antes”, agregó.

Quini 6 de más de $31 millones en Paraná: buscan al ganador que jugó en agencia de barrio San Agustín

Una agencia atendida por sus dueños

El local funciona en avenida Galán 1608, cerca de la intersección con Casiano Calderón y frente a una sucursal bancaria. Strassera lleva adelante la atención junto con su esposa. “El 25 de septiembre cumplimos 31 años de agencia. Es un buen regalo para los clientes y para mí. Estoy feliz”, expresó.

Sobre el trabajo diario, agregó: “Trabajo con mi señora las 24 horas acá adentro. Nos defendemos en familia. Hace bastante que ella está a la par conmigo y estamos en la lucha desde hace mucho tiempo”.

De hecho, la esposa del agenciero también compartió la satisfacción por el premio y manifestó su deseo de que el dinero beneficiara a una persona que atravesara una necesidad económica. “Muy contenta y esperemos que sea alguien que lo necesite, porque la verdad que hay muchas ganas de tener unos pesitos”, señaló.

Además, explicó que el Quini 6 era uno de los juegos más elegidos por quienes concurrían a la agencia. El Loto Plus, en cambio, registraba una participación menor entre los clientes del local.