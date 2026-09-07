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Paraná Transporte urbano

Dos líneas de colectivos modifican los recorridos por obras en calle Córdoba

Por obras en los carriles exclusivos de calle Córdoba, las líneas G y P2 del transporte público de pasajeros modifican los recorridos

7 de Septiembre de 2026
Las líneas G y P2 cambian su recorrido de manera temporal
Las líneas G y P2 cambian su recorrido de manera temporal

Por obras en los carriles exclusivos de calle Córdoba, las líneas G y P2 del transporte público de pasajeros modifican los recorridos

Como continuidad de los trabajos de reparación de los carriles exclusivos sobre calle Córdoba, se incorporan nuevas modificaciones temporales en los recorridos de las líneas G y P2 del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná.

 

La línea G modificará su recorrido y circulará por calles Laprida, Sarmiento, Urquiza y Ameghino, para luego retomar su recorrido habitual. Las paradas provisorias estarán ubicadas en Laprida y Santiago del Estero y Laprida y Mendoza.

 

Por su parte, la línea P2, por Provincias Unidas, circulará por Santa Fe, Alameda de la Federación y Buenos Aires, para luego continuar por su recorrido habitual. La parada provisoria estará ubicada en el Museo de Bellas Artes.

 

Desde la comuna aclararon que estas modificaciones son temporales y se mantendrán mientras continúen los trabajos sobre calle Córdoba. En este sentido, recomiendan a los usuarios consultar los recorridos y las paradas provisorias antes de viajar y planificar sus traslados con anticipación.

Temas:

Paraná recorridos transporte colectivos calles
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