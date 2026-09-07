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Cinco departamentos entrerrianos en alerta amarilla por frío extremo

Paraná tendrá un lunes frío y soleado, con 5 grados de mínima y 14 de máxima. Además, rige alerta amarilla del SMN para cinco departamentos entrerrianos por frío extremo.

7 de Septiembre de 2026
Paraná tendrá un lunes frío y soleado
Paraná tendrá un lunes frío y soleado

Paraná tendrá un lunes frío y soleado, con 5 grados de mínima y 14 de máxima. Además, rige alerta amarilla del SMN para cinco departamentos entrerrianos por frío extremo.

El panorama meteorológico para la semana del 7 al 14 de septiembre estará definido por una marcada variabilidad térmica. Según indica el sitio Meteored, la irrupción de aire frío polar está mostrando una intensidad significativa y favorece la ocurrencia de heladas intensas y generalizadas, especialmente durante el lunes. La señal fría se extiende sobre gran parte del centro y norte argentino.

Sin embargo, la situación cambiará progresivamente. Hacia el final de la semana se prevé una recuperación importante de las temperaturas, con la rotación del viento al sector norte, generando un contraste muy marcado entre el inicio y el cierre del período. En precipitaciones, el escenario continúa siendo menos contundente, a pesar del desarrollo y fortalecimiento del fenómeno El Niño.

 

Alerta amarilla por frío extremo en Entre Ríos

Para la provincia de Entre Ríos, rige una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, en Entre Ríos. La advertencia también comprende sectores de Corrientes, Misiones, Buenos Aires y Jujuy.

 

El nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud y las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas principalmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

 

Ante estas condiciones, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Pronóstico del tiempo en Paraná y la región

El pronóstico del tiempo en Paraná indica que este lunes comenzará con bajas temperaturas, aunque con buenas condiciones meteorológicas y sin probabilidades de precipitaciones. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 14 grados.

 

Por la mañana el termómetro rondará los 5°. Por la tarde se alcanzarán los 14 grados y hacia la noche la temperatura descenderá hasta aproximadamente 10 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado y la probabilidad de lluvias será nula.

 

El viento se presentará con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, por lo que se espera un comienzo de semana estable en la capital entrerriana.

Ascenso de las temperaturas desde el martes

Para el martes 8, el SMN anticipa una mínima de 5 grados y una máxima de 20 grados, con cielo despejado o ligeramente nublado y sin precipitaciones. El miércoles continuará el ascenso térmico: se esperan 9 grados de mínima y 21 de máxima.

 

El jueves será, de acuerdo con el pronóstico disponible, la jornada más templada de la semana. La temperatura mínima se ubicará en 11 grados y la máxima alcanzará los 22, con cielo parcialmente nublado.

 

Las condiciones comenzarán a cambiar hacia el viernes. Para esa jornada se prevén temperaturas de entre 13 y 16 grados, con probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 59 kilómetros por hora.

Lluvias, viento y descenso térmico

El sábado continuará la inestabilidad, con una mínima de 11 grados y una máxima de 11, según la información exhibida por el SMN. También se pronostican lluvias y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

 

Para el domingo 13 se espera nuevamente un descenso de las temperaturas, con 9 grados de mínima y 13 de máxima. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%, y el cielo permanecerá mayormente nublado.

 

El Niño todavía no se traduce en lluvias generalizadas sobre Argentina

En cuanto a las precipitaciones, el panorama presenta una señal mucho menos contundente. El mapa del modelo europeo ECMWF muestra anomalías negativas sobre amplias zonas del centro y norte de Argentina, lo que indica una tendencia a registrar acumulados inferiores a los valores normales durante la semana analizada.

Esto resulta particularmente interesante porque actualmente se encuentra vigente un episodio de El Niño, fenómeno que suele modificar los patrones de circulación y favorecer condiciones más húmedas en distintas regiones de Sudamérica. Sin embargo, la presencia de El Niño no implica que las lluvias deban aparecer de manera inmediata o uniforme en todo el territorio argentino. La NOAA mantiene el estado de El Niño Advisory y señala que el fenómeno continúa fortaleciéndose.

 

La señal húmeda más clara del modelo aparece desplazada hacia Brasil y Paraguay, donde se observan anomalías positivas de precipitación. Esta distribución plantea una situación de interés para las próximas semanas: existe una mayor disponibilidad de humedad en sectores del continente, pero por ahora esa señal no logra trasladarse con la misma intensidad hacia el centro y noreste de Argentina.

Temas:

pronostico frío extremo Alerta Amarilla temperaturas meteorología
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