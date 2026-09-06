Colecta Más por Menos 2026: cuándo se realiza y cómo colaborar con la campaña solidaria

La Colecta Nacional Más por Menos 2026 tendrá sus jornadas centrales el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en parroquias y comunidades de todo el país. Los fondos serán destinados a proyectos sociales y pastorales en regiones con mayores necesidades.
La Colecta Más por Menos 2026 se realizará el 12 y 13 de septiembre en parroquias, capillas y comunidades católicas de todo el país. La campaña impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina llevará este año el lema “Compartir con alegría, esperanza de muchos”.
La iniciativa está organizada a través de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas y tiene como objetivo reunir fondos para sostener proyectos de promoción humana, social y pastoral en distintas zonas del territorio argentino.
Si bien la campaña comenzó el 1° de septiembre, las jornadas centrales están previstas para el próximo sábado 12 y domingo 13, cuando se recibirán aportes en las comunidades religiosas de todo el país.
Más de 50 años de la campaña Más por Menos
La Colecta Nacional Más por Menos acumula más de cinco décadas de actividad y tiene como propósito canalizar aportes hacia comunidades que atraviesan diferentes necesidades, principalmente en regiones del interior argentino.
Los fondos obtenidos mediante las donaciones son destinados a diferentes proyectos comunitarios, sociales y pastorales desarrollados en esas zonas.
La campaña sintetiza el objetivo de la iniciativa con la frase “Lo que das multiplica solidaridad”, utilizada para convocar a participar de la edición 2026.
A qué se destinan los fondos recaudados
Los aportes recibidos permiten financiar distintos tipos de proyectos. Entre ellos se encuentran comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas y emprendimientos laborales.
La asistencia también alcanza a hogares para niños, residencias para adultos mayores y centros vinculados con la atención de la salud.
Otra parte de los recursos es destinada a establecimientos educativos, talleres de artes y oficios y diferentes iniciativas de promoción social y pastoral.
Cómo colaborar con la Colecta Más por Menos 2026
La campaña dispuso diferentes modalidades para realizar aportes, que permanecen habilitadas durante todo el año y no se limitan a las jornadas centrales de septiembre.
Las donaciones pueden efectuarse mediante transferencia o depósito bancario, código QR y tarjetas de crédito o débito.
También se habilitaron aportes a través de los puntos de la red Pago Fácil distribuidos en el territorio nacional.
La campaña informa el destino de las donaciones
La organización mantiene además un mecanismo de rendición de cuentas mediante el cual publica información relacionada con el destino de los fondos obtenidos en cada edición.
A través de sus canales oficiales, la Colecta Más por Menos difunde los proyectos acompañados y la distribución de los recursos recaudados durante las campañas anteriores.
La edición 2026 continúa con ese esquema y convoca a participar de las jornadas centrales del 12 y 13 de septiembre en las parroquias, capillas y comunidades del país.