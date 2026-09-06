Un avión de carga se salió de la pista y se incendió en el Aeropuerto Internacional de Miami

Un Boeing 767-300 de carga operado por 21 Air para Amazon Prime Air se salió de la pista al aterrizar en Miami, impactó contra vehículos y se incendió. El aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones y la FAA abrió una investigación.
Un avión de carga se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami durante la tarde de este domingo, impactó contra varios vehículos y se incendió. El incidente provocó el cierre temporal de las pistas y calles de rodaje mientras los servicios de emergencia trabajaron en el lugar.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) identificó a la aeronave como un Boeing 767-300 de carga, correspondiente al vuelo 7598 de 21 Air. El avión había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.
El incidente ocurrió alrededor de las 14, hora local, después de que el Boeing aterrizara en Miami y sobrepasara el final de la pista. La aeronave quedó inmovilizada en el extremo noroeste del predio aeroportuario.
🔴 La FAA annonce la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’aéroport de Miami suite à la violente sortie de piste du Boeing 767 de Prime Air.
Les services d'urgence de l’aéroport signalent plusieurs victimes après l’accident. pic.twitter.com/bQrNaNw97l— air plus news (@airplusnews) September 6, 2026
El avión impactó contra vehículos y se incendió
El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que el avión impactó contra varios vehículos después de salirse de la pista. Más de 60 unidades de emergencia fueron movilizadas para intervenir en el operativo.
Al arribar al sector, los bomberos encontraron la aeronave con fuego y una columna de humo negro que podía observarse desde distintos puntos cercanos al aeropuerto. Los equipos trabajaron para controlar las llamas y asistir a las personas involucradas.
En los primeros reportes, las autoridades informaron que había personas heridas, aunque no habían precisado oficialmente la cantidad ni la gravedad de las lesiones. Tampoco se había informado cuántos tripulantes viajaban en la aeronave.
Suspendieron las operaciones en el aeropuerto
Tras el accidente, el Aeropuerto Internacional de Miami dispuso el cierre de sus pistas y calles de rodaje. La FAA implementó además una detención de operaciones en tierra que afectó a los vuelos con destino a la terminal.
La medida generó demoras y cancelaciones mientras se desarrollaba el operativo de emergencia. El aeropuerto comunicó inicialmente que el avión había sobrepasado la pista diagonal y había quedado fuera de servicio en el sector noroeste.
Imágenes registradas en el lugar mostraron al Boeing fuera del área de operaciones, junto a una carretera, mientras una columna de humo se elevaba desde la estructura de la aeronave.
La FAA investigó las causas del accidente
La FAA informó que inició una investigación para establecer las circunstancias que provocaron que el Boeing 767-300 sobrepasara la pista durante el aterrizaje. Los datos difundidos durante las primeras horas fueron considerados preliminares.
La aeronave operaba para Amazon Prime Air y era gestionada por la compañía 21 Air. El vuelo había realizado el trayecto entre San Juan de Puerto Rico y Miami antes del incidente.
Las autoridades continuaron trabajando en el lugar mientras avanzaba la investigación sobre las causas del accidente y se evaluaban los daños ocasionados por la salida de pista y el posterior incendio.