Conductor alcoholizado desencadenó un choque y un automovilista resultó herido

Un choque en Nogoyá dejó un herido leve y un conductor con 1,98 g/L de alcohol en sangre durante la mañana de este domingo. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7:50 en la intersección de las calles Moreno y Caseros y motivó la intervención de personal policial y sanitario.

Según se informó desde la Jefatura Departamental Nogoyá, por circunstancias que quedaron bajo investigación, colisionaron un automóvil Fiat Siena y un Toyota Corolla.

De acuerdo con la información policial, el Fiat Siena circulaba por calle Caseros en sentido oeste-este, mientras que el Toyota Corolla transitaba por Moreno en dirección sur-norte. Personal de la Sección Comando Radioeléctrico acudió al lugar luego de tomar conocimiento del hecho.

Uno de los conductores fue trasladado al hospital

Como consecuencia del impacto, el conductor del Fiat Siena debió ser asistido y posteriormente trasladado en ambulancia hasta el hospital local para recibir atención médica.

Tras los estudios correspondientes, se determinó que había sufrido lesiones de carácter leve. De acuerdo con lo informado, el hombre presentaba golpes producto de la colisión.

En tanto, personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, dependiente de la Policía de Entre Ríos, también intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

El test de alcoholemia arrojó 1,98 g/L

Durante el procedimiento, los efectivos efectuaron un control de alcoholemia al conductor del Toyota Corolla. El examen arrojó un resultado positivo de 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes y se continuaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

Desde la fuerza policial señalaron, en el marco de la intervención, que “la seguridad vial es responsabilidad de todos” y remarcaron la importancia de “respetar las normas, conducir con prudencia y evitar conductas de riesgo”.