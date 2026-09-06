 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial en Nogoyá

Conductor alcoholizado desencadenó un choque y un automovilista resultó herido

Dos automóviles chocaron este domingo por la mañana en la intersección de Moreno y Caseros, en Nogoyá. Un conductor sufrió lesiones leves, mientras que el otro registró 1,98 g/L de alcohol en sangre.

6 de Septiembre de 2026
Choque en Nogoyá
Choque en Nogoyá Foto: Policía de Entre Ríos

Dos automóviles chocaron este domingo por la mañana en la intersección de Moreno y Caseros, en Nogoyá. Un conductor sufrió lesiones leves, mientras que el otro registró 1,98 g/L de alcohol en sangre.

Un choque en Nogoyá dejó un herido leve y un conductor con 1,98 g/L de alcohol en sangre durante la mañana de este domingo. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7:50 en la intersección de las calles Moreno y Caseros y motivó la intervención de personal policial y sanitario.

 

Según se informó desde la Jefatura Departamental Nogoyá, por circunstancias que quedaron bajo investigación, colisionaron un automóvil Fiat Siena y un Toyota Corolla.

 

De acuerdo con la información policial, el Fiat Siena circulaba por calle Caseros en sentido oeste-este, mientras que el Toyota Corolla transitaba por Moreno en dirección sur-norte. Personal de la Sección Comando Radioeléctrico acudió al lugar luego de tomar conocimiento del hecho.

Uno de los conductores fue trasladado al hospital

 

Como consecuencia del impacto, el conductor del Fiat Siena debió ser asistido y posteriormente trasladado en ambulancia hasta el hospital local para recibir atención médica.

 

Tras los estudios correspondientes, se determinó que había sufrido lesiones de carácter leve. De acuerdo con lo informado, el hombre presentaba golpes producto de la colisión.

 

En tanto, personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, dependiente de la Policía de Entre Ríos, también intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

El test de alcoholemia arrojó 1,98 g/L

 

Durante el procedimiento, los efectivos efectuaron un control de alcoholemia al conductor del Toyota Corolla. El examen arrojó un resultado positivo de 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes y se continuaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

 

Desde la fuerza policial señalaron, en el marco de la intervención, que “la seguridad vial es responsabilidad de todos” y remarcaron la importancia de “respetar las normas, conducir con prudencia y evitar conductas de riesgo”.

Temas:

Nogoyá siniestro vial Choque alcoholemia policía Tránsito Accidente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso