El alfajor más grande del mundo es argentino: pesó 3.112 kilos y batió el récord Guinness que tenía Uruguay

El alfajor más grande del mundo es argentino: pesó 3.112 kilos y consiguió superar ampliamente el récord que pertenecía a Uruguay desde 2010. La elaboración fue presentada este sábado durante la primera jornada de una feria dedicada al café de especialidad.

El encuentro se desarrolló en la Plaza de las Naciones Unidas, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Un representante oficial de Guinness World Records estuvo presente para controlar el pesaje, verificar el cumplimiento de los requisitos y certificar la nueva marca.

El evento también contó con la participación del streamer y youtuber Iván Buhajeruk Fernández, más conocido como Spreen, quien meses atrás presentó su propia marca de alfajores, denominada Giga.

Una preparación de más de tres toneladas

La pieza argentina desplazó del primer lugar al alfajor elaborado por la firma Alfajores de las Sierras de Minas en Uruguay. Aquel producto había alcanzado un peso de 464 kilos y mantenía el reconocimiento mundial desde hacía 16 años.

Para preparar el nuevo alfajor récord se utilizaron 1.400 kilos de dulce de leche, 400 kilos de chocolate, 800 kilos de harina, más de 7.500 huevos y 100 kilos de miel.

Debido a sus enormes dimensiones, el producto fue elaborado en 46 piezas. Todas fueron pesadas como parte del procedimiento establecido por Guinness World Records para validar el resultado definitivo.

“Felicitaciones, Argentina”

“Hoy Guinness World Records hizo presencia para verificar un intento oficial para el alfajor más grande del mundo. El mínimo a ser superado era de 464 kilogramos, oficialmente registrados en 2010 en Uruguay”, explicó la jueza encargada de certificar la marca.

“Luego de todo el proceso de verificación y luego de todo el proceso de validación, y luego del proceso de pesaje de las 46 piezas, pudimos certificar que se cumplió un peso de 3.112 kilogramos, así que felicitaciones, Argentina”, anunció ante la multitud.

La confirmación fue recibida con gritos y aplausos por los asistentes. Una parte del alfajor fue distribuida entre el público, mientras que el resto se destinó a uno de los centros de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires.