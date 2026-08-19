Un alfajor entrerriano ganó el premio al “Mejor Relleno de Dulce de Leche” del Mundial

REDACCIÓN ELONCE
Un alfajor entrerriano obtuvo la medalla de Oro al Mejor Relleno de Dulce de Leche en el Campeonato Mundial del Alfajor 2026. Carpa Azul, emprendimiento familiar de Pueblo General Belgrano, volvió a destacarse entre más de 500 muestras.
Un alfajor entrerriano ganó el premio al “Mejor Relleno de Dulce de Leche” en la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2026. La distinción fue para Carpa Azul, la chocolatería familiar encabezada por Paola Fernández y Claudio Blanco, que produce sus alfajores artesanales en Pueblo General Belgrano.
El emprendimiento recibió la medalla de Oro en la competencia desarrollada entre el viernes 15 y el lunes 17 de agosto en el predio BA Ferial, ex Centro Costa Salguero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El reconocimiento volvió a ubicar a la firma entrerriana entre las destacadas del certamen internacional. No fue su primer premio: en 2024 había conseguido otra medalla de Oro, aquella vez en la categoría Mejor Alfajor Simple, con una preparación de nuez, rellena de dulce de leche y bañada en chocolate semiamargo.
Más de 500 alfajores fueron evaluados a ciegas
El Campeonato Mundial del Alfajor nació en 2022 como una competencia internacional dedicada exclusivamente a uno de los productos más tradicionales de la gastronomía argentina. En esta quinta edición fueron evaluadas más de 500 muestras mediante una cata técnica a ciegas.
La evaluación estuvo a cargo de un jurado compuesto por 25 especialistas de Argentina y Uruguay, entre ingenieros y tecnólogos en alimentos, pasteleros, chocolateros y profesionales especializados en análisis sensorial. Los expertos tuvieron en cuenta más de 35 criterios para determinar los ganadores.
En total, se entregaron medallas de Oro, Plata y Bronce en 19 categorías. Entre ellas figuraron Mejor Relleno de Dulce de Leche, Mejor Cobertura de Chocolate, Mejor Alfajor Exótico, Saludable, Industrial, PYME y de Autor.
Competidores de distintos países
La edición 2026 reunió a productores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Canadá y España, lo que otorgó alcance internacional a la competencia.
En ese escenario, Carpa Azul volvió a sumar un reconocimiento a una historia que comenzó formalmente en 2016. El nombre del emprendimiento, sin embargo, recuperó el recuerdo de un kiosco que la familia había alquilado décadas atrás en la costanera de Gualeguaychú.
Actualmente, la firma posee su fábrica en Pueblo General Belgrano y produce artesanalmente más de 25 variedades de alfajores y chocolates. Además, meses atrás incorporó una cafetería en la Costanera.
Del emprendimiento familiar a un récord mundial
La chocolatería entrerriana también había alcanzado repercusión nacional en abril de 2026, cuando participó de otro desafío relacionado con el tradicional producto argentino.
Durante el festival Pueblos y Sabores, desarrollado en el puerto de Gualeguaychú, elaboró un alfajor de 2.057,841 kilogramos, con el que consiguió el récord del alfajor más grande del mundo, publicó R2820.
El nuevo Oro obtenido en el Campeonato Mundial del Alfajor sumó así otro logro para el emprendimiento de Fernández y Blanco, esta vez por uno de los componentes fundamentales de la golosina argentina: el relleno de dulce de leche.