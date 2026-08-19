ARCA cambia la factura electrónica: cómo emitirla y cuáles son los nuevos requisitos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el régimen de factura electrónica mediante la Resolución General 5866/2026. La medida incorpora nuevas formas de documentar operaciones y establece obligaciones específicas para empresas, entidades y contribuyentes.

Uno de los principales cambios es la creación de la Liquidación Electrónica Mensual, que permitirá reunir en un solo comprobante las operaciones realizadas con cada cliente durante un mes. Los sujetos alcanzados podrán optar por este mecanismo o continuar emitiendo una factura por cada transacción, siempre que la normativa habilite ambas alternativas.

El nuevo esquema comenzó a implementarse el 1º de julio de 2026 y sumará actividades de manera gradual hasta marzo de 2027. Los cambios alcanzan principalmente a entidades financieras, aseguradoras, emisoras de tarjetas, sistemas de pago y otros sectores determinados.

Cómo funcionará la liquidación mensual

Quienes utilicen la Liquidación Electrónica Mensual deberán confeccionar el documento hasta el último día del mes calendario correspondiente. Luego tendrán un plazo máximo de 10 días corridos para ponerlo a disposición del cliente.

Las empresas deberán conservar la documentación y los registros que permitan identificar cada una de las operaciones incorporadas en la liquidación. De esta manera, el comprobante consolidado tendrá que contar con un respaldo que posibilite verificar los movimientos informados.

La resolución de ARCA también precisó cuándo corresponde emitir facturas por determinados honorarios. Desde julio, directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia y autoridades equivalentes deben confeccionar el comprobante cuando se determine formalmente la asignación individual.

Cuándo se incorporará cada sector

Las compañías de seguros deberán comenzar a emitir nuevos comprobantes electrónicos desde el 1º de septiembre de 2026. La obligación alcanzará operaciones con consumidores finales y determinados descuentos, devoluciones, bonificaciones, quitas y rescisiones.

A partir del 1º de octubre se sumarán las entidades financieras por operaciones vinculadas con contratos de leasing y ciertas actividades de comercio exterior. Desde diciembre también quedarán comprendidos determinados préstamos bancarios, las administradoras y emisoras de tarjetas y algunos participantes de sistemas de pago mediante transferencias.

La última etapa comenzará el 1º de marzo de 2027 e incluirá operaciones específicas de coaseguro y liquidaciones periódicas efectuadas por entidades financieras y administradoras de tarjetas. También están contempladas empresas de medicina prepaga, instituciones educativas privadas y proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Los nuevos requisitos para consumidores finales

La normativa modificó las condiciones para identificar a consumidores finales en operaciones de montos elevados. Cuando una compra o contratación sea igual o superior a 10 millones de pesos, será obligatorio incluir el DNI, CUIL o CDI del cliente.

En el caso de compradores extranjeros, podrá utilizarse el documento de identidad emitido en su país de origen o el pasaporte. Para operaciones inferiores al límite establecido, el nombre, apellido y domicilio podrán consignarse como “NR”, correspondiente a “No Requerido”, o dejarse sin completar si el sistema lo permite.

La resolución de ARCA también amplió determinadas excepciones para organismos públicos, transporte público, servicios postales, juegos de azar, espectáculos y máquinas expendedoras que cumplan las condiciones técnicas. El organismo busca unificar los criterios de facturación y avanzar con la digitalización del sistema tributario mediante una transición escalonada.