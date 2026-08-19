El Festival de Espectáculos para Adultos tendrá una nueva noche de humor y música

La segunda fecha del FEPA se realizará el jueves 27 de agosto con stand up, música y gastronomía. “Es una forma de reírnos de todo lo que nos está aconteciendo”, destacó la artista María Luz Gómez a Elonce.
El Festival de Espectáculos para Adultos (FEPA) tendrá su segunda fecha el próximo jueves 27 de agosto, desde las 20:30, en La Vieja Usina de Paraná. La propuesta reunirá stand up, música en vivo y gastronomía en una noche pensada como un espacio de encuentro para el público adulto.
María Luz Gómez, artista y una de las impulsoras de la iniciativa, brindó detalles a Elonce sobre la propuesta que comenzó en julio y que busca consolidar un espacio para artistas locales.
El FEPA nació como una alternativa destinada al público adulto y en continuidad con la experiencia del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI). La primera jornada se desarrolló el 18 de julio y reunió diferentes expresiones vinculadas al humor y la música. La propuesta fue planteada desde su comienzo en dos jornadas, una en julio y otra durante agosto.
Una segunda fecha dedicada al stand up
“Quisimos reunir en Paraná un poco de humor y música para pasarla bien, a modo de festival”, explicó Gómez. Según detalló, cada encuentro tiene una duración aproximada de entre dos horas y media y tres horas e incluye un intervalo con una alternativa gastronómica.
La artista recordó que durante la primera jornada participaron Carmen Aldai, el grupo de humor musical Finola, Jorge Martínez y su propio personaje, La Pitonista. Además, hubo música en vivo, una estructura que volverá a repetirse en el próximo encuentro.
Para la segunda fecha, el protagonismo recaerá especialmente sobre el stand up. “Esta fecha está destinada al stand up con el grupo Minita, que viene trabajando hace más de un año y medio con humor. Son puras mujeres también”, adelantó Gómez.
El humor como mirada sobre la vida cotidiana
La artista destacó el crecimiento que experimentó el stand up en diferentes espacios culturales y gastronómicos. “Se está utilizando mucho en los bares, en los centros culturales. Es una forma de reírnos de todo lo que nos está aconteciendo, en forma personal, grupal y social”, señaló.
Además del stand up, el encuentro contará nuevamente con la participación de Simón Smog, banda que acompañó la primera fecha del festival. El grupo ofrecerá una propuesta musical con un repertorio bailable.
“Hace música tradicional de los años 60, es música muy bailable. Los invitamos no solamente a escuchar, sino al que quiera mover las caderas”, anticipó Gómez.
Las puertas de La Vieja Usina abrirán a las 20 y el espectáculo comenzará a las 20:30. “Como es jueves, vamos a empezar puntual”, remarcó Gómez, quien destacó que el horario permitirá disfrutar de la propuesta sin terminar demasiado tarde.
La artista también valoró la posibilidad de contar con espacios culturales para desarrollar este tipo de iniciativas. “El Centro Cultural La Vieja Usina, que pertenece a la provincia, es un lugar hermosísimo que tenemos”, sostuvo.
Las entradas tienen un costo de 10.000 pesos y se comercializan a través de EntradaWeb, mientras que también se puede obtener información mediante las redes sociales de FEPA Paraná. La convocatoria está dirigida tanto a grupos y parejas como a quienes deseen concurrir solos.