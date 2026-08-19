Las Leonas siguen firmes en la Copa del Mundo: triunfo ante Escocia y clasificación asegurada

Las Leonas derrotaron este miércoles por 2 a 0 a Escocia en el Belfius Hockey Arena de Wavre y aseguraron su clasificación a la segunda fase del Mundial 2026. El seleccionado argentino cerró invicto su participación en el Grupo B y alcanzó los siete puntos.

María José Granatto abrió el marcador durante el primer cuarto, mientras que Lara Casas amplió la ventaja en el tercero. Para Casas fue un encuentro especial, ya que convirtió su primer gol en una Copa del Mundo de mayores.

La ubicación definitiva de Argentina en su zona quedará establecida después del partido entre Estados Unidos y Alemania. Ese resultado también determinará cuántos puntos trasladará el equipo nacional a la siguiente instancia del certamen.

Granatto abrió el camino hacia la clasificación

Escocia intentó tomar la iniciativa durante los primeros cinco minutos, pero encontró una respuesta firme de la defensa argentina. Con el transcurso del encuentro, Las Leonas aumentaron la presión y comenzaron a dominar la posesión de la bocha.

A cinco minutos del cierre del primer cuarto, una acción individual de Granatto generó el primer córner corto del seleccionado nacional. Valentina Raposo ejecutó, la arquera escocesa dio rebote y la delantera argentina aprovechó para convertir el 1 a 0.

¡MAJO APROVECHÓ EL REBOTE Y ADENTRO! Tras el córner corto de Las Leonas, María Granatto estuvo atenta a la reacción de la arquera y abrió el marcador a los 11' del primer cuarto del cruce frente a Escocia. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/rklQD5sdz5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara profundizó su dominio durante el segundo período y dispuso de varias oportunidades mediante córneres cortos. Agustina Gorzelany fue la encargada de ejecutar en distintas ocasiones, aunque la defensa y la arquera de Escocia consiguieron sostener la diferencia mínima hasta el descanso.

El primer gol mundialista de Lara Casas

Argentina mantuvo la intensidad durante el tercer cuarto y volvió a acercarse con un remate de Victoria Granatto que fue contenido por la guardameta rival. A cinco minutos del cierre de ese período, Casas apareció en el área y marcó el segundo tanto del encuentro.

Escocia solicitó una revisión de video al considerar que María José Granatto no había trasladado la bocha los cinco metros reglamentarios antes de enviarla al círculo. La árbitra de video ratificó la decisión inicial, por lo que el gol fue convalidado y el conjunto europeo perdió el derecho a realizar otra revisión.

¡GOLAZO DE LAS LEONAS! Conexión Granatto - Casas para sellar un jugadón y el 2-0 parcial de Argentina sobre Escocia en el Mundial de Hockey. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/42deHANUKG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

En el último cuarto, Julieta Jankunas tuvo una nueva oportunidad para ampliar el resultado, pero la arquera escocesa respondió con otra atajada. Las Leonas controlaron el desarrollo durante los minutos finales y aseguraron la victoria sin recibir goles.

Cómo continuará el Mundial para Las Leonas

Argentina integrará el Grupo F junto con el otro seleccionado que avance desde el Grupo B y los dos mejores equipos del Grupo C. Los posibles adversarios provenientes de esa zona son Bélgica, España e Irlanda.

Los puntos de la primera etapa no se trasladarán en su totalidad. Cada equipo conservará únicamente el resultado obtenido ante el otro seleccionado de su grupo original que también consiga clasificarse.

Si Alemania derrota a Estados Unidos y avanza, Las Leonas comenzarán la nueva zona con los tres puntos correspondientes a la victoria argentina por 3 a 2. Si el clasificado es el conjunto estadounidense, mantendrán el punto obtenido en el empate 1 a 1.

En caso de terminar primeras del Grupo B, las argentinas jugarían el 22 de agosto a las 15:30 ante el segundo del Grupo C y el 24, a la misma hora, frente al ganador de esa zona. Si finalizan segundas, disputarían esos encuentros el 22 a las 12:30 y el 24 a las 12, siempre en horario argentino. Los dos primeros equipos del Grupo F avanzarán a las semifinales.