Estudiantes goleó a Universidad Católica y avanzó a cuartos de la Copa Libertadores

Estudiantes goleó a Universidad Católica por 3-0 en el Claro Arena y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Joaquín Correa abrió el marcador y Guido Carrillo convirtió un doblete para sentenciar la serie.
Estudiantes goleó a Universidad Católica por 3-0 en Santiago de Chile y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Alexander “Cacique” Medina construyó una contundente victoria en el Claro Arena gracias a los goles de Joaquín Correa y Guido Carrillo, quien marcó por duplicado durante el segundo tiempo.
El encuentro comenzó equilibrado, con dos equipos que se estudiaron durante buena parte de la primera mitad y tuvieron dificultades para imponer condiciones. Estudiantes generó una de sus primeras aproximaciones mediante Alexis Castro, cuyo intento encontró bien ubicado al arquero Vicente Bernedo. Universidad Católica respondió con un disparo de Justo Giani que exigió la intervención de Fernando Muslera.
La primera complicación importante para el Pincha apareció cuando se cumplía la media hora. Tiago Palacios sufrió una lesión muscular y debió abandonar el campo de juego. En su reemplazo ingresó Joaquín Correa, reciente incorporación del conjunto platense, en una modificación obligada que terminaría teniendo un impacto inmediato sobre el resultado.
Joaquín Correa abrió el camino para Estudiantes
Cuando el primer tiempo se acercaba al cierre, el delantero aprovechó su oportunidad. A los 44 minutos, Correa encontró un espacio en la defensa de Universidad Católica y quedó de frente al arco defendido por Bernedo.
El exdelantero de Botafogo definió con un derechazo bajo y estableció el 1-0 para Estudiantes. El gol llegó en un momento determinante, cuando el partido parecía encaminarse al descanso sin diferencias después de un desarrollo equilibrado.
La conquista cambió el escenario para el equipo argentino, que pudo marcharse al entretiempo con ventaja y obligó a Universidad Católica a modificar su planteo para buscar la igualdad durante el complemento. Sin embargo, el Pincha volvió a golpear rápidamente, publicó ESPN.
Guido Carrillo amplió la ventaja en Santiago
Apenas habían transcurrido ocho minutos de la segunda mitad cuando Estudiantes encontró el segundo. A los 53, Eros Mancuso envió un centro preciso y Guido Carrillo conectó de cabeza para vencer a Bernedo y establecer el 2-0.
El tanto significó un duro golpe para Universidad Católica, que quedó obligada a convertir dos goles para volver a meterse en la eliminatoria. Con el resultado a su favor, el conjunto argentino pudo administrar mejor los espacios y esperar los movimientos de su rival.
El entrenador Daniel Garnero intentó modificar el trámite con los ingresos de Matías Palavecino y Sebastián Arancibia. Del otro lado, Medina respondió con Gabriel Neves, Eric Meza y Edwuin Cetré para renovar energías cuando comenzaba a disputarse la última media hora.
Estudiantes aprovechó los espacios y sentenció la clasificación
Universidad Católica adelantó sus líneas en busca del descuento y comenzó a dejar espacios en defensa. Estudiantes aprovechó ese escenario para encontrar situaciones de contragolpe y terminar de liquidar el encuentro.
A los 83 minutos volvió a aparecer Guido Carrillo. Edwuin Cetré avanzó por la derecha y envió un centro hacia el área que, después de un leve roce, encontró al delantero en posición para definir y marcar el 3-0.
El segundo tanto personal de Carrillo terminó con cualquier posibilidad de reacción del conjunto chileno. Universidad Católica ya no encontró respuestas y los minutos finales transcurrieron con el equipo platense controlando una ventaja que había construido con contundencia.
El próximo rival de Estudiantes en la Libertadores
El pitazo final del árbitro colombiano Wilmar Roldán confirmó la eliminación de Universidad Católica y desató el festejo del plantel argentino. Estudiantes consiguió superar los octavos y se instaló entre los ocho mejores equipos del certamen continental.
La clasificación tuvo además varios protagonistas destacados. Correa respondió rápidamente tras ingresar por la lesión de Palacios, mientras que Carrillo confirmó su capacidad goleadora con dos apariciones decisivas en el área durante el segundo tiempo.
Tras el contundente triunfo en Santiago, el Pincha deberá esperar para conocer a su próximo adversario. Estudiantes enfrentará en los cuartos de final al ganador de la serie entre Rosario Central y Corinthians, cuyo encuentro está previsto para este jueves 20 de agosto. Así, Estudiantes goleó a Universidad Católica y dio otro paso en su objetivo de continuar avanzando en la Copa Libertadores.