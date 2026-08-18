Activaron la Alerta Sofía para buscar a una niña de tres años en San Luis

Nancy Aitana Isabella Ibarra es buscada desde este martes en el Parque Industrial Norte de la capital puntana. La Alerta Sofía extendió la búsqueda a todo el país y habilitaron la línea 134 para aportar información de forma gratuita y anónima.
La Alerta Sofía por Nancy Aitana Isabella Ibarra fue activada para intensificar la búsqueda de la niña de tres años que desapareció este martes 18 de agosto en la ciudad de San Luis. El operativo se concentra en el Parque Industrial Norte, último lugar donde fue vista.
El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) dispuso la medida para ampliar a nivel nacional la difusión de la imagen y los datos de la pequeña. La Policía de San Luis había recibido alrededor de las 18:15 horas la alerta por su desaparición.
A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo, principalmente en inmediaciones de las calles 33 y 111 del Parque Industrial Norte. Durante la noche, efectivos de distintas dependencias y divisiones especiales continuaban con los rastrillajes.
Cómo es Nancy y dónde aportar información
Según los datos difundidos por Alerta Sofía Argentina, Nancy es de contextura delgada, tiene tez trigueña, cabello castaño y ojos marrones. Pesa aproximadamente 13 kilos y posee como característica particular un lunar en el labio superior.
Mientras avanzaban los rastrillajes en la capital puntana, las autoridades también reforzaron los controles en los pasos limítrofes de San Luis. La activación de la Alerta Sofía permite que la búsqueda y los datos de la niña sean difundidos masivamente en todo el territorio argentino.
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Nancy se comunique inmediatamente con la línea 134. El contacto es gratuito, anónimo y permanece disponible durante las 24 horas.