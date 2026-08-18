Un nene de dos años llegó al jardín con 71 envoltorios de cocaína y detuvieron a su madre

Un nene de dos años llegó a un centro infantil con 71 envoltorios de cocaína dentro de un monedero que llevaba consigo y, tras el hallazgo realizado por una docente, su madre fue detenida este martes en la ciudad de Córdoba. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó mediante pruebas de campo que la sustancia encontrada era cocaína.

El episodio ocurrió alrededor de las 12.30 en un Centro de Cuidado Infantil ubicado en barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de la capital cordobesa. Una mujer había dejado allí a sus dos hijos, de dos y tres años: el menor ingresó a la denominada “Sala Naranja” y su hermana a la “Sala Verde”, publicó La Voz del Interior.

El hallazgo se produjo poco después de que la madre se retirara. Según el reporte del caso, una maestra le quitó al niño la mochila y la campera para que pudiera sentarse en la alfombra de juegos y advirtió que intentaba abrir un monedero rosa que llevaba en una de sus manos.

Una docente descubrió los envoltorios

Al observar la situación, la docente le retiró el objeto al pequeño y revisó su contenido. En el interior encontró numerosos envoltorios transparentes que contenían una sustancia blanca.

Frente a la sospecha de que pudiera tratarse de estupefacientes, las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Secretaría de Salud y Desarrollo y se comunicaron con el servicio de emergencias 911.

Mientras se esperaba la llegada de los efectivos policiales, la madre regresó al establecimiento con la aparente intención de retirar al niño. Allí se produjo un intercambio con las docentes, quienes se negaron a devolverle el monedero que habían dejado bajo resguardo.

La frase que habría pronunciado la madre

Según quedó asentado en el reporte policial, ante la negativa del personal educativo, la mujer reclamó que le entregaran el objeto y habría argumentado que era “con lo que sustentaba a sus hijos menores”.

Tras ese episodio, la mujer se retiró inicialmente del lugar junto con el niño de dos años. Sin embargo, minutos después volvió acompañada por su propia madre, abuela de los menores, para retirar a la niña de tres años que permanecía en otra de las salas.

Para ese momento, los efectivos policiales ya se encontraban en el establecimiento. Las docentes identificaron a la mujer como la persona que había reclamado el monedero y los agentes procedieron a controlarla mientras solicitaban la intervención de personal especializado.

Confirmaron que los 71 envoltorios tenían cocaína

Integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron los correspondientes test de campo sobre la sustancia encontrada.

Los análisis dieron resultado positivo para cocaína. En total, las autoridades contabilizaron 71 envoltorios dentro del monedero que había llevado el pequeño al establecimiento.

A partir de la confirmación, tomó intervención la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, que ordenó el secuestro formal de las dosis y del monedero rosa.

Detuvieron a la madre y los niños quedaron con su abuela

La Justicia también dispuso la aprehensión de la madre de los menores, quien fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de las autoridades por una causa vinculada con infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

En paralelo, se activaron los protocolos correspondientes para resguardar a los dos niños involucrados en el episodio.

Finalmente, tanto el pequeño de dos años como su hermana de tres quedaron bajo el cuidado de su abuela, quien se hizo cargo de ellos en el lugar del procedimiento.