La NASA mostró una panorámica única del amanecer en Marte

La exploración del monte Sharp, en Marte, sumó una nueva vista de las formaciones que los científicos buscan estudiar de cerca. La NASA difundió una panorámica obtenida por Curiosity durante la mañana, con tonos azulados en primer plano y acantilados iluminados en el horizonte.

La escena fue registrada el 11 de agosto de 2026, a las 8:30 según la hora local marciana, mediante la cámara Mastcam. La panorámica reúne seis fotografías que fueron enviadas a la Tierra y unidas para construir una vista más amplia del paisaje.

Según explicó la NASA, la imagen permite observar con mayor detalle unos relieves llamados yardangs. Son formaciones alargadas, modeladas por la erosión del viento, hacia las que avanza el vehículo de exploración.

Qué muestra la panorámica de Marte

Los yardangs forman una capa que se extiende unos 16 kilómetros en el sector noroeste del monte Sharp. Esta montaña, de aproximadamente cinco kilómetros de altura, está ubicada dentro del cráter Gale, donde Curiosity desarrolla su misión.

La imagen conserva el aspecto de la luz matinal porque no recibió el ajuste de balance de blancos que suele aplicarse a muchas fotografías de Mastcam. Esa diferencia permite apreciar los tonos registrados por la cámara bajo las condiciones de iluminación de la toma.

Curiosity asciende por el monte Sharp desde 2014. En agosto alcanzó un desnivel de un kilómetro respecto del inicio de su recorrido desde el cráter Gale, una marca que la NASA presentó como un récord para los vehículos de exploración en Marte.

Una formación cuyo origen sigue bajo estudio

Las capas de la montaña conservan información sobre distintas etapas de la historia geológica del planeta. Su análisis ya aportó indicios de antiguos lagos y corrientes de agua que existieron en esa región hace miles de millones de años.

Cuando el agua desapareció, quedaron minerales salinos. Posteriormente, el viento pudo haber retirado parte de los materiales y dado forma a los acantilados visibles en la panorámica, aunque la explicación sobre el origen de esta capa todavía no es definitiva.

“El estrato de yardangs parece estar fuera de lugar”, señaló Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. El color, la inclinación y la apariencia de sus capas llevan al equipo a considerar que podrían contener ceniza de antiguas erupciones volcánicas.

Cuándo podrá Curiosity analizar las rocas

El rover transita el segundo año de su quinta misión extendida, después de investigar crestas con patrones similares a una telaraña. Su recorrido continuará por capas con sulfatos y carbonatos, minerales que pueden aportar información sobre los cambios ambientales de Marte.

El equipo científico espera que Curiosity llegue a la base de los yardangs en algún momento de 2027. Allí podrá utilizar su brazo robótico para examinar directamente las rocas y reunir datos que ayuden a establecer cómo se formaron.

La panorámica ofrece así una vista anticipada de uno de los próximos objetivos de la misión. Además de mostrar el paisaje bajo la luz de la mañana, permite a los investigadores observar las estructuras que Curiosity buscará estudiar sobre el terreno.