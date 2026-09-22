La NASA encontró nuevas evidencias de agua en Marte: qué revelan sobre la posible vida antigua

El rover Perseverance de la NASA encontró en Marte nuevas evidencias de que antiguas rocas estuvieron en contacto con agua en al menos tres momentos diferentes de su historia. El descubrimiento se produjo en la denominada Unidad Margen, dentro del cráter Jezero, y aporta información sobre ambientes que podrían haber reunido condiciones favorables para la vida microscópica en el pasado.

Los resultados corresponden a un estudio encabezado por Candice Bedford, investigadora de la Universidad de Purdue, y publicado en la revista científica Communications Earth & Environment. La investigación analizó datos obtenidos desde septiembre de 2023, cuando Perseverance comenzó a recorrer esa particular región geológica.

Antes de explorar el lugar, los científicos esperaban encontrar principalmente rocas sedimentarias asociadas al antiguo lago que existió en Jezero. Sin embargo, el rover descubrió roca ígnea originada a partir de magma, aunque con diferentes transformaciones químicas posteriores provocadas por la circulación de agua.

Tres episodios distintos de agua en las rocas

El instrumento SuperCam de Perseverance estudió más de 185 objetivos de roca madre y permitió identificar tres etapas principales de alteración acuosa. Los investigadores todavía no pudieron establecer fechas precisas para cada una, pero sí reconstruir el orden en que habrían ocurrido.

Durante el primer episodio, fluidos subterráneos ricos en dióxido de carbono circularon por fracturas de las rocas y reaccionaron con el olivino. Ese proceso provocó la formación de carbonatos de hierro y magnesio que terminaron rellenando las grietas y dejaron marcas todavía visibles en la superficie de Marte.

Una segunda etapa habría involucrado líquidos más ácidos que modificaron los carbonatos existentes y generaron nuevos espacios dentro de la roca. Allí se acumuló sílice, un mineral especialmente interesante porque aparece en mayores concentraciones en sectores que estuvieron por debajo del nivel estimado del antiguo lago de Jezero.

También encontraron indicios de actividad hidrotermal

El tercer episodio detectado sería posterior y presenta características diferentes. En la zona oriental de la Unidad Margen, Perseverance encontró una vena mineral de aproximadamente 25 centímetros de espesor que se extiende varios metros y contiene sulfato de calcio y fluorita.

Esos minerales pueden formarse cuando agua caliente circula por rocas volcánicas, un proceso conocido como actividad hidrotermal. La cercanía con la meseta volcánica de Syrtis Major y la posible presencia de antiguas estructuras volcánicas fortalecen la hipótesis de que el calor interno habría impulsado esa circulación.

Para los investigadores, las nuevas evidencias convierten a esta región de Marte en una especie de punto de encuentro de diferentes sistemas acuosos. En lugar de un único episodio relacionado con el antiguo lago, las rocas registraron sucesivos procesos vinculados con agua subterránea, modificaciones químicas y posiblemente actividad hidrotermal.

Por qué el hallazgo interesa a la búsqueda de vida

La importancia astrobiológica reside en las reacciones que se producen cuando el agua entra en contacto con minerales como el olivino. Esos procesos pueden liberar hidrógeno, una fuente de energía utilizada en la Tierra por determinados microorganismos, aunque el hallazgo no constituye una prueba de que haya existido vida en el planeta rojo.

Además, tanto los carbonatos como la sílice poseen capacidad para conservar durante largos períodos determinadas señales químicas o microscópicas. Por ese motivo, las rocas analizadas pueden convertirse en objetivos especialmente valiosos para investigar si alguna vez existieron organismos en los antiguos ambientes acuosos de Marte.

Perseverance ya recolectó muestras de la Unidad Margen con la posibilidad de que sean analizadas en el futuro mediante instrumentos de mayor precisión. El descubrimiento permite reconstruir una historia geológica mucho más compleja para el cráter Jezero y refuerza el interés científico por determinar durante cuánto tiempo existieron ambientes con agua y si alguno de ellos pudo reunir condiciones compatibles con la vida.