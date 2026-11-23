El elenco municipal, dirigido por Eliseo Almada, realizó su presentación de cierre de año en el Teatro Municipal 3 de Febrero, con una sala colmada y la participación de agrupaciones y músicos invitados.
El Coro de la Ciudad presentó este sábado su muestra anual en el Teatro Municipal 3 de Febrero, en una noche que reunió a coreutas, músicos invitados y público para compartir el recorrido artístico realizado durante el año. La presentación estuvo dirigida por Eliseo Almada y contó con la participación de Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la convocatoria y el vínculo que el elenco municipal construyó con la comunidad. “Nuestro coliseo cultural hoy está abriendo las puertas para nuestro queridísimo Coro de la Ciudad. Para nosotros es una jornada hermosa, con sala llena, porque el coro genera eso también en los paranaenses y las paranaenses”, expresó.
En ese sentido, valoró la presencia del elenco en distintos espacios de la ciudad, como la Peatonal, las comisiones vecinales y los encuentros culturales. También resaltó las capacitaciones, los encuentros corales y la incorporación del Taller de Canto Comunitario como parte del crecimiento de la propuesta.
Arijón subrayó, además, la importancia de sostener estos espacios y brindarles escenarios para compartir su producción artística. “Es una decisión política de la intendenta Rosario Romero seguir poniendo al Coro de la Ciudad en el lugar que se merece y continuar generando cultura en la ciudad a través de la música y de la voz”, afirmó.
Por su parte, el director del coro, Eliseo Almada, manifestó su satisfacción por la presentación y el crecimiento del elenco. “Estamos contentos, felices. Ha sido una presentación hermosa, hemos disfrutado mucho y creo que la gente también ha disfrutado. Hemos cantado, y eso es importante”, señaló.
El repertorio ofreció un recorrido por distintos géneros y estilos, con especial presencia del folclore entrerriano, además de canciones populares, infantiles y navideñas. La propuesta también permitió mostrar el trabajo conjunto del Coro de la Ciudad, el Taller de Canto Comunitario —que funciona desde hace cuatro años— y un grupo de vecinos que se incorporó especialmente para participar del ciclo de Navidad.
Durante 2026, el elenco municipal participó de distintas actividades culturales, entre ellas el ciclo Canciones en la Peatonal y el Ciclo de Encuentros Corales, que reunió a agrupaciones de Paraná, Santa Fe y Victoria. Asimismo, continuará con nuevas presentaciones antes de finalizar el año, entre ellas los tradicionales villancicos en la Peatonal San Martín.
Las actividades forman parte del programa municipal Todas las Voces, que celebra sus 30 años promoviendo la práctica coral, la formación vocal y la participación comunitaria.
Finalmente, Almada invitó a quienes tengan interés en cantar a sumarse a la propuesta y dejar de lado los temores iniciales. Explicó que muchos de los integrantes actuales llegaron al coro a partir de los encuentros en los barrios, sin experiencia previa. Además, anticipó que en febrero se abrirán las inscripciones para quienes quieran incorporarse al Coro de la Ciudad o al Taller de Canto Comunitario.