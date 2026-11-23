El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas fuertes y posible caída de granizo para este lunes en cinco provincias del centro y oeste de Argentina. Las advertencias alcanzaron a Córdoba, San Luis y La Rioja, donde se anticiparon lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento. En tanto, Chubut y Santa Cruz permanecieron bajo alerta por fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según el reporte del organismo, las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 70 milímetros, dependiendo de la región, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada. Las condiciones de inestabilidad se extenderían durante distintas franjas de la jornada, con mayor intensidad en algunos sectores serranos y del centro del país.

En paralelo, el SMN advirtió por vientos fuertes en Chubut y Santa Cruz, donde las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora. Las advertencias abarcaron amplias zonas de ambas provincias patagónicas.

Córdoba, entre las provincias más afectadas por las tormentas

La alerta amarilla alcanzó a buena parte del territorio cordobés, incluyendo los departamentos San Justo, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Punilla y Juárez Celman.

También comprendió sectores bajos de Colón, Totoral, Río Cuarto, Calamuchita y Santa María, además de áreas serranas de Colón, Ischilín, Santa María, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.

En gran parte de estas localidades se esperaban precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superadas de manera puntual. Las tormentas estarían acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

En las zonas bajas de Cruz del Eje y Minas, los fenómenos se extenderían desde la mañana hasta la noche, con acumulados previstos de entre 20 y 40 milímetros.

San Luis tendrá inestabilidad durante toda la jornada

En San Luis, la advertencia comprendió sectores serranos de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín, además de las zonas bajas de Chacabuco, Junín y Libertador General San Martín.

Para estas regiones se anticiparon tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, granizo ocasional y frecuente actividad eléctrica.

En las zonas bajas de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón, los fenómenos se concentrarían entre las 6 y las 18. Mientras tanto, en Gobernador Dupuy y sectores de Coronel Pringles y General Pedernera se esperaban lluvias intensas en períodos breves, acompañadas por ráfagas.

La Rioja también bajo alerta amarilla

En La Rioja, el aviso comprendió los departamentos Chamical, General Belgrano y General Ocampo, donde los fenómenos se desarrollarían durante la noche del lunes.

En Mendoza, las advertencias alcanzaron a los departamentos La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, además del este de Las Heras. Las tormentas estaban previstas principalmente para la mañana, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

En esas localidades se anticiparon tormentas aisladas, algunas fuertes, con actividad eléctrica, ráfagas intensas y posibilidad de granizo. Los valores de precipitación previstos también oscilaron entre 20 y 40 milímetros.

Alerta por vientos de más de 90 km/h en la Patagonia

El sistema de advertencias incluyó además una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de Chubut y Santa Cruz.

En Chubut, las áreas afectadas fueron la Meseta de Río Senguer, Meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino.

En Santa Cruz, el aviso alcanzó a la Costa de Deseado y las mesetas de Deseado, Magallanes, Lago Buenos Aires y Río Chico.

El organismo anticipó vientos del oeste y sudoeste con velocidades de entre 40 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

La alerta amarilla continúa el martes

Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas para el martes son Salta, Catamarca, Santiago del Estero, norte de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante las tormentas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad y mantenerse alejado de zonas anegadas.

También aconsejó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles inundadas y permanecer informado mediante los canales oficiales.