El tiempo en Entre Ríos tendrá este lunes 23 de noviembre una jornada cálida, con nubosidad variable y posibilidades de lluvias hacia la noche en distintos sectores. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y los 30 grados en las ciudades relevadas.

En Paraná, La Paz y Villaguay se prevén mínimas de 13 grados y máximas de 29°. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 0 y el 10%, mientras que por la noche aumentará al rango del 10 al 40%.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, los registros irán de los 13 a los 30 grados, también con posibilidades de lluvias nocturnas de entre el 10 y el 40%. En Concordia y Federación, en cambio, se esperan temperaturas de entre 15 y 30 grados, con probabilidades de precipitaciones que no superarán el 10%.

Cómo seguirá el tiempo este martes en Entre Ríos

El martes 24 continuará la inestabilidad en Paraná, La Paz y Villaguay, donde se prevén tormentas durante la madrugada y lluvias por la mañana. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10 y el 40% en ambos períodos, con una mejora desde la tarde.

En esas tres ciudades, las mínimas serán de 18 grados y las máximas alcanzarán los 31°. Además, durante la madrugada se esperan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y los 50 kilómetros por hora.

Concordia y Federación también tendrán posibilidades de tormentas durante la madrugada y la mañana, con temperaturas de entre 18 y 31 grados. Para Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se anticipan valores de entre 16 y 30 grados y una probabilidad de lluvias de hasta el 10% en la primera parte del día.

Descenso de las temperaturas y jornadas más estables

El tiempo en Entre Ríos mostrará una mejora general el miércoles 25, con cielo algo a parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas en las localidades relevadas. Las máximas bajarán a 26 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14 y los 16°.

Para ese día, Concordia y Federación tendrán ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la primera parte de la jornada. En el resto de las ciudades analizadas también se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora, aunque sin ráfagas indicadas en las imágenes del pronóstico.

El jueves se mantendrán las condiciones estables, con máximas de entre 26 y 27 grados. El viernes comenzará un nuevo ascenso térmico y los registros llegarán a 29°, con probabilidades de precipitaciones nulas o bajas.

El fin de semana llegará con máximas de hasta 36 grados

El sábado 28 se anticipa un aumento marcado de las temperaturas en Entre Ríos. Paraná, La Paz, Villaguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay tendrán máximas de 35 grados, mientras que Concordia y Federación alcanzarán los 33°.

Para el domingo 29, el pronóstico indica máximas de 36 grados en Paraná, La Paz y Villaguay. En Concordia, Federación, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el termómetro llegará a los 35°.

En las siete ciudades se prevé un fin de semana con presencia de sol y sin lluvias, según las proyecciones proporcionadas. Así, después de la inestabilidad del comienzo de la semana y del descenso térmico del miércoles, el calor volverá a ganar protagonismo.