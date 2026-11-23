Un grupo de 14 turistas santafesinos fue rescatado tras perderse durante una excursión de trekking en el cerro O’Connor, ubicado en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. El operativo se desarrolló el viernes por la tarde y se extendió hasta la noche, luego de que los visitantes perdieran el sendero mientras descendían de la montaña, en medio de condiciones meteorológicas desfavorables.

Los excursionistas, oriundos de Venado Tuerto, Santa Fe, solicitaron asistencia alrededor de las 18, cuando advirtieron que no podían encontrar el camino de regreso. La situación motivó la intervención de integrantes de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), junto con personal de Parques Nacionales.

Los equipos iniciaron las tareas de localización y, cerca de las 20, consiguieron encontrar al contingente. Aunque los turistas estaban cansados y tenían frío, ninguno presentaba problemas de salud que requirieran atención médica.

Un rescate nocturno que duró más de cinco horas

Después de localizar a los excursionistas, los rescatistas organizaron un descenso nocturno para acompañarlos hasta el sector donde habían dejado estacionados sus vehículos.

La tarea requirió extremar las precauciones debido a la falta de luz natural y las características del terreno. Finalmente, el operativo concluyó alrededor de las 23.15, más de cinco horas después de recibido el pedido de auxilio.

“El contingente llegó sano y salvo hasta el lugar donde habían dejado sus vehículos, cerrando una noche larga con abrazos de agradecimiento y la tranquilidad de haber cumplido con el deber de salvar vidas”, comunicaron desde BRZA.

Cómo es el cerro donde se perdieron los turistas

El cerro O’Connor está ubicado en Puerto Manzano, dentro de Villa La Angostura, en el área del Parque Nacional Nahuel Huapi. Su cumbre alcanza los 1.891 metros sobre el nivel del mar y el recorrido presenta una exigencia física elevada.

El sendero atraviesa inicialmente sectores de bosque andino, con abundante vegetación de coihues y lengas. Sin embargo, a medida que aumenta la altura, el terreno se vuelve más expuesto y aparecen pendientes pronunciadas que dificultan el desplazamiento.

En el tramo final, los caminantes deben atravesar sectores de ceniza volcánica y arena suelta hasta llegar a una cresta. Desde la cima se pueden observar el lago Nahuel Huapi, Bahía Manzano, el cerro Bayo, la península de Quetrihué y el volcán Tronador.

Recomendaciones para realizar trekking de manera segura

Tras el rescate, los organismos de emergencia recordaron la importancia de completar el registro obligatorio y gratuito de trekking antes de comenzar una excursión en la montaña.

También recomendaron consultar las condiciones meteorológicas y evitar las caminatas cuando existan alertas por fuertes vientos, lluvias o nubosidad baja, debido al riesgo de perder visibilidad sobre los senderos.

Entre las principales medidas preventivas mencionaron iniciar los recorridos temprano para regresar con luz natural, utilizar calzado apropiado, llevar ropa de abrigo e impermeable, agua, alimentos, una linterna y un teléfono celular con suficiente batería.

Finalmente, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi aconsejaron mantener unido al grupo ante dificultades de orientación, evitar abandonar los senderos señalizados y comunicar el itinerario previsto a familiares o conocidos, especialmente cuando se transiten sectores sin cobertura telefónica.