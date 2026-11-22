La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, un maestro rural de 59 años desaparecido desde el 12 de octubre en Tucumán, continuó en el cerro Ñuñorco Grande, donde los equipos de rescate intentaron reconstruir el recorrido que realizó antes de perder contacto con su familia. La principal hipótesis apuntó a que las condiciones meteorológicas, especialmente la presencia de neblina, pudieron haberlo desorientado durante el descenso.

El docente, que residía en la Patagonia, había viajado a Tucumán para participar de una conmemoración familiar. Durante su estadía decidió realizar una caminata por el cerro, ubicado en el sur de Tafí del Valle, pero nunca regresó.

Los rescatistas concentraron los trabajos en un sector conocido como El Indio, donde se detectó la última señal de su teléfono celular. En los alrededores existen quebradas y precipicios, algunos de aproximadamente 70 metros de profundidad, que complicaron las tareas.

La principal hipótesis sobre la desaparición

Franco Herrera, uno de los participantes del operativo, explicó a TN las dificultades que presentaba el terreno y el riesgo que implicaban los cambios repentinos de visibilidad.

“La neblina es muy peligrosa, no se ve nada y hay muchas zanjas que te pueden tirar para abajo. Por la neblina podés perder el sendero”, advirtió.

Los especialistas consideraron que Moyano pudo haberse desorientado durante el descenso y terminado en una zona de difícil acceso, posiblemente del otro lado del Ñuñorco Grande, hacia la región de yungas comprendida entre las rutas provinciales 325 y 307.

Para sostener los rastrillajes durante períodos más prolongados, las autoridades instalaron un campamento en la cumbre de la montaña, desde donde los equipos continuaron recorriendo distintos sectores.

El último video del maestro desaparecido

El domingo 12 de octubre, Moyano salió desde la zona de El Potrerillo con la intención de ascender al Ñuñorco Grande. Alrededor de las 17 llegó a un punto conocido como el Banquito y grabó un video en el que mostró las condiciones del lugar.

“Muy cerrado el camino, pero se ve a 50 metros más o menos, o un poquito más”, expresó en la filmación, que se convirtió en el último registro conocido del docente.

Desde ese sector existían tres posibles caminos de descenso. Uno atravesaba una zona de precipicios y era menos utilizado; otro recorría el centro del cerro y constituía la alternativa más habitual; mientras que el tercero se encontraba hacia el costado izquierdo.

Los investigadores intentaron determinar cuál de esos recorridos pudo haber tomado antes de desaparecer.

El pedido de su hijo para que continúe la búsqueda

Matías Moyano, hijo del docente, participó de las tareas de búsqueda junto con familiares y colaboradores de la zona. En declaraciones a TN, pidió que los operativos no se interrumpieran.

“Fuimos a colaborar con lo que podíamos dar una mano. Subimos la montaña, hicimos cima, recorrimos algunas quebradas junto a la gente de la comuna”, relató.

También describió las condiciones cambiantes que se registraban en el cerro y que, según consideró, pudieron haber influido en la desaparición de su padre.

“Es traicionera la niebla. Hay momentos donde tenés sol y de la nada desaparece, no ves nada, te cierra el camino. Hay lluvia, se vuelve a despejar. Mi papá se confió por eso”, sostuvo.

El joven destacó que su padre tenía experiencia en actividades de trekking, acostumbraba estudiar los recorridos antes de realizarlos y contaba con preparación para caminar por zonas montañosas.

La última señal del teléfono celular

Una antena ubicada en Los Sarmientos captó una señal del celular de Moyano el miércoles 14 de octubre, dos días después de su desaparición. El viernes siguiente se registró nuevamente una ubicación similar, pero desde entonces el dispositivo no volvió a emitir señales.

Ese dato orientó los rastrillajes hacia la zona de El Indio, donde los rescatistas continuaron buscando rastros que permitieran establecer qué ocurrió con el maestro rural.

Mientras avanzaron las tareas, la familia mantuvo su pedido de que se sostuvieran los operativos para encontrarlo.