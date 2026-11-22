Un hombre debió ser rescatado por guardavidas luego de ingresar al río Uruguay para buscar una pelota en el balneario Inkier, ubicado en la zona sur de Colón. El episodio ocurrió este sábado por la tarde, pese a las reiteradas advertencias del personal que realiza tareas preventivas en el lugar.

La situación generó preocupación entre los trabajadores del servicio de guardavidas, ya que las playas todavía no están habilitadas para el ingreso al agua y las condiciones del río presentan riesgos debido a la correntada y las modificaciones del lecho.

Desoyó las advertencias y necesitó asistencia

Walter Tohaig, coordinador del Servicio de Guardavidas, relató a El Entre Ríos que el hombre ingresó aproximadamente entre 30 y 40 metros desde la orilla para buscar una pelota.

“Se tocaron los silbatos pertinentes y esta persona, adulto mayor, no entró en razones y siguió nadando hacia la pelota, pese a lo peligroso que está y a la correntada”, explicó.

Cuando llegó hasta la pelota, el hombre tuvo dificultades para regresar. Los guardavidas advirtieron que no podía volver por sus propios medios y acudieron a asistirlo.

“Justo había llegado a la pelota y lo tuvieron que asistir porque no podía volver por la correntada. Ahí hay un remanso y él estaba contracorriente”, detalló Tohaig.

La advertencia de los guardavidas

Tras el episodio, el coordinador del servicio expresó su preocupación por este tipo de conductas y remarcó los riesgos de ingresar al agua en sectores no habilitados.

“Una vida no vale el precio de una pelota”, sostuvo. Además, consideró que “es realmente preocupante la negligencia de los adultos”.

En ese sentido, advirtió que muchos accidentes acuáticos registrados durante los últimos años estuvieron relacionados con personas que ingresaron a buscar pelotas, incluso de noche o en zonas no habilitadas, sin atender las indicaciones de los guardavidas.

También recomendó evitar el uso de elementos inflables, como colchonetas, durante los días de viento, debido a que pueden ser arrastrados hacia sectores profundos. En esas circunstancias, los chicos pueden perder pie al intentar recuperarlos.

Todavía no hay playas habilitadas en Colón

Desde el Servicio de Guardavidas solicitaron reforzar las medidas de precaución hasta que comience oficialmente la habilitación de las playas, especialmente ante la inestabilidad del río Uruguay.

Tohaig recordó que cada creciente modifica las condiciones del fondo del río y puede generar nuevos pozos y desniveles que representan un peligro para quienes ingresan al agua.

Por el momento, no hay playas habilitadas en Colón. Tanto en playa Norte como en el balneario Inkier funcionan servicios preventivos para advertir sobre los riesgos y actuar ante posibles emergencias.

Desde el área insistieron en la importancia de respetar las indicaciones del personal y evitar el ingreso al agua en sectores que todavía no cuentan con autorización para el baño.