Cada 22 de noviembre se celebra el Día Nacional del Ceibo, una fecha dedicada a reconocer la importancia de esta especie autóctona, declarada Flor Nacional en 1942. Su característico color rojo intenso, su presencia en distintas regiones del país y la tradicional leyenda de Anahí la convirtieron en uno de los símbolos naturales más representativos de la identidad argentina.

El ceibo ocupa un lugar destacado en la cultura popular y en las tradiciones nacionales. Además de su valor ornamental, esta especie está vinculada con relatos transmitidos durante generaciones, especialmente en las comunidades del Litoral argentino.

La conmemoración fue establecida en 2008 y recuerda el reconocimiento de una flor que forma parte del patrimonio natural y cultural del país. Su historia como emblema nacional comenzó varias décadas antes, cuando surgieron las primeras iniciativas para elegir una especie que representara a la Argentina.

Por qué el ceibo fue elegido Flor Nacional

Los primeros antecedentes se remontan a 1910, cuando un grupo de reconocidos naturalistas y científicos propuso seleccionar una flor que identificara al país. Entre los impulsores estuvieron Ángel Gallardo, Eduardo Holmberg, Juan Domínguez, Miguel Lillo y Cristóbal Hicken.

En 1928 se realizó una encuesta impulsada por la Revista Nacional de la Industria Lechera y Ganadera para determinar cuál debía ser la Flor Nacional. Inicialmente, la magnolia resultó elegida, pero se descartó porque no era una especie autóctona.

Finalmente, el 22 de diciembre de 1942, mediante el Decreto N.º 13.847, el ceibo fue declarado Flor Nacional Argentina. La decisión reconoció su presencia en el territorio y su vinculación con las tradiciones populares.

Años después, en 2008, se estableció el 22 de noviembre como fecha conmemorativa para destacar su importancia.

La leyenda de Anahí y el origen de las flores rojas

Una de las historias más conocidas asociadas con el ceibo es la leyenda guaraní de Anahí, una joven que, según la tradición oral, vivía en la selva y poseía una voz extraordinaria.

El relato cuenta que Anahí recorría los montes mientras entonaba canciones que cautivaban a quienes la escuchaban. Se decía que su voz era tan hermosa que incluso los pájaros interrumpían sus cantos para escucharla.

Sin embargo, la historia cambió cuando su pueblo se enfrentó a un ejército invasor. Durante el conflicto, la joven fue capturada y condenada a morir en la hoguera.

Según la leyenda, los soldados la ataron a un árbol, colocaron ramas y paja seca a su alrededor y encendieron el fuego. Mientras las llamas avanzaban, Anahí comenzó a cantar una última canción.

A la mañana siguiente, los soldados encontraron una escena inesperada: el cuerpo de la joven había desaparecido y, en su lugar, había surgido un árbol cubierto de flores rojas.

De esta manera, la tradición popular explicó simbólicamente el nacimiento del ceibo, cuyas flores representan la valentía, la resistencia y el amor por la tierra.

El ceibo y su importancia en la identidad argentina

El ceibo es una especie característica de ambientes ribereños y zonas húmedas de Sudamérica. En Argentina, tiene una presencia destacada en el Litoral, especialmente en provincias como Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

Sus flores rojas, de formas particulares y agrupadas en racimos, constituyen uno de sus rasgos más reconocibles. La especie también cumple funciones ecológicas y forma parte de los paisajes naturales vinculados con ríos, arroyos y humedales.

El Día Nacional del Ceibo busca mantener vigente el reconocimiento de esta especie y su valor cultural, que se expresa tanto en su condición de Flor Nacional como en las historias populares que acompañaron a distintas generaciones.